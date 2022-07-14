尚未好轉！花旗：美國晶片股年底前至少再跌15%

由於對經濟衰退前景的擔憂，以及消費者需求放緩，衝擊半導體股，使其今年迄今震盪不已，花旗集團分析師認為，這個趨勢還會更加惡化，之後才能迎來好轉。

分析師 Christopher Danely 預期，隨著華爾街分析師在財報季降低獲利預期，今年剩餘時間半導體股還會再下跌至少 15%。

Danely 在周三的研究報告中寫道：「我們認為，這將是半導體行業至少 10 年來最嚴重的衰退，因為這 10 年來不曾見到這 3 方面──估值過高、庫存建立過度，以及經濟衰退。」

與個人電腦和手機市場接觸較高的半導體股，例如英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-US) 將尤其脆弱。花期估計，今年 PC 銷量將下降 9%，且整體智慧手機市場也將下降約莫 9%。

Danely 表示，個人電腦和手機約佔所有半導體需求的 50%。

英特爾拒絕置評，而 AMD 表示不對分析師報告置評。

Danely 寫道，消費者需求放緩本已令人擔憂，再加上庫存過剩，這對晶片廠商來說恐是災難性衝擊。

為了應對供應鏈問題和勞動力短缺，許多公司先前大量囤積庫存，但現在需求放緩，各家不得不降價出清這些庫存晶片。

儘管 Danely 對整個行業持負面看法，但他認為其中仍有一些防禦性股票。他偏好利潤和每股獲利 (EPS) 上升的公司，例如美光 (MU-US)、ON Semiconductor (ON-US)、GlobalFoundries (GFS -US)，以及 AMD (AMD-US)，而他的首選則是 Analog Devices (ADI-US)。

「有鑑於收購 Maxim 後的成本和營收協同效應，我們預計 ADI 的 EPS 會比同業更具持續性。」他寫道。

ADI 公司去年完成收購競爭對手 Maxim Integrated 的工作，今年迄今該股價已下跌 15%。

在公布最新消費者物價指數 (CPI) 高於預期後，周三大多美國晶片股走低。6 月 CPI 年化成長率達 9.1%，抬升美聯準會 (Fed) 本月稍晚宣布再次大幅升息的預期，令投資者連忙撤離高成長型的科技股。

