〈美股熱門股〉小摩Q2財報不佳 暫停股票回購 盤中股價跌逾4%

美國銀行業龍頭摩根大通周四（14 日）美股盤前公布 2022 會計年度第二季財報，拉開美股財報季序幕，由於提撥更多貸款損失準備金，導致第二季獲利大幅下滑 28%，降幅大於市場預期，此外也宣布暫停股票回購。

摩根大通 (JPM-US) 財報表現黯淡再加上宣布暫停回購股票，利空消息影響盤前股價跌近 3%，開盤後延續頹勢，截至盤中跌幅擴大至 4.21%，每股暫爆 107.20 美元，寫下 52 周以來新低。

根據財報，摩根大通第二季營收報 316.3 億美元，經調整後每股獲利報 2.76 美元，均低於市場預估的 319.7 億與 2.94 美元。

觀察各業務細項，摩根大通投資銀行業務收入下滑 61% 至 14 億美元，遠低於市場預估的 19.2 億美元。另外該公司最大業務固定收益業務（FICC）銷售和交易業務表現也不佳，上季營收僅報 47.1 億美元，遠不及市場預估的 51.1 億美元。

摩根大通總共提撥 11 億美元的貸款損失準備金，而去年通期則為釋出 30 億美元的貸款損失準備金，同時預估第三季將共計提撥 35 億美元的貸款損失準備金。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）指出，緊張地緣政治局勢、通膨高漲、消費者信心減弱以及「史無前例」的量化緊縮都威脅全球經濟成長。

由於業績全面不如預期，摩根大通宣布暫停股票回購，對此，戴蒙表示：「暫停回購是為了迅速滿足更高資本的要求，並讓公司擁有最大靈活度，以便在廣泛的經濟環境中為客戶、社群提供最佳服務。」