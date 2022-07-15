國際油價跌破關鍵支撐 抹去俄烏衝突以來所有漲幅

美國本周公布的消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）相繼爆表，通膨壓力讓市場對聯準會（Fed）在 7 月會議上大幅升息 4 碼預期激增，引發投資人對經濟衰退的擔憂加劇，大宗商品龍頭原油周四（14 日）再度大跌，延續近日下跌態勢。

9 月到期的布蘭特原油期貨跌逾 5%，至每桶 91.44 美元；8 月到期的西德州原油期貨跌幅達 4.5%，至每桶 95.06 美元。當前油價已經跌破關鍵的 200 日移動平均線，並創下俄烏衝突爆發以來新低。先前，兩者已經陷入技術性熊市，較高點下挫逾 20%。

盛寶銀行在報告中表示，原油價格走勢取決於兩大力量，一方面是預估經濟放緩而導致油價下跌的交易，另一方面是持續發出緊張訊號的原油現貨市場。

當前原油市場的需求出現疲軟跡象，這可從美國能源資訊管理局（EIA）報告中看出：美國汽油消費量反季節性下降至 2000 年同期以來最低水準。

雖然期貨市場油價大跌，但從原油基本面來看，供應依然有限。媒體稱，石油輸出國家組織（OPEC）如果想平衡石油供需，將要在 2023 年以 5 年來最快的速度開採原油，而產能限制意味著他們這樣做可能會遇到困難。

國際能源署（IEA）、EIA 與 OPEC 的最新預測均顯示，儘管大眾越來越擔心通膨加劇與經濟成長放緩，但 2023 年全球石油需求將再次強勁成長。這三家機構預估，明年石油需求每天至少增加 200 萬桶，讓需求量為新冠疫情爆發以來首次回升至 2019 年以上的水準。