投資者權衡通膨前景 原油遭大拋售後已近明顯拐點

技術分析師周三表示，在 WTI 原油遭大拋售跌破 100 美元以後，原油接近「明顯的拐點」，在通膨數據再次高於預期之際，這價格可能成為影響聯準會決策的風口浪尖。

Global Market Research 總裁 William Basa 表示：「石油 / 能源交易一直是後疫情時期的重中之重，尤其是通膨。有理由認為，對成長、通膨下降，以及推理上利率政策的下降來說，能源漲勢瓦解是同等重要。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 46 美分或 0.5%，收每桶 96.30 美元。但該期貨價格周二大跌近 8%，觸及 4 月初最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 8 美分或近 0.1%，收每桶 99.57 美元。然而，該期貨周二也跌破 100 美元關卡，同創 4 月初來最低收盤價。

Basa 指出 WTI 原油下表稱：「96 美元 / 94 美元區域 WTI 原油長期趨勢的明顯拐點。第三季上升趨勢區從 96.06 美元延伸至 94.49 美元。」

與此同時，200 日移動均線 (MA) 周三交易時間在每桶 93.21 美元。Basa 指出，除了 12 月少許幾天外，原油價格自 2020 年末以來一直未低於 200 日 MA。 (200 日 MA 被交易者視為市場長期趨勢指標)。

美官方周三上午公布，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 9.1%，為 41 年來最大通膨率，部分係因汽油價格飆漲所推動。近期汽油價格已自創紀錄的高價位稍微拉回。

核心 CPI (不含波動較大的食品和能源在內的核心物價) 持續上漲，導致美股下滑、短期公債殖利率上升。投資者認為，這樣的 CPI 數據會鼓勵 Fed 持續積極升息，因為 Fed 甘冒經濟嚴重衰退的風險，試圖壓抑通膨。

但一些投資者認為，包括原油和工業金屬在內的大宗商品價格近期大幅下跌，預示著經濟大幅放緩的前景，這可能會讓 Fed 明年扭轉政策走向。