等待本周重要通膨數據發布 美債殖利率持續下滑

投資人為本周稍晚公布的關鍵通膨數據預做準備，美國國債殖利率周二 (12 日) 下跌。

美東時間清晨 6 點 15 分，2 年期國債殖利率下跌 5.4 個基點至 3.016%，但仍高於 10 年期國債殖利率，後者下跌 6.3 個基點至 2.928%，回落至 3% 關卡下方。30 年期美國國債殖利率下跌 5.3 個基點至 3.127%。殖利率與價格成反比，一個基點等於 0.01 個百分點。

市場正在等待本周的關鍵通膨數據。定於周三 (13 日) 發布的 6 月消費者物價指數 (CPI) 預計將顯示總體通膨率將高於 5 月的 8.6% 水平。該通膨數據包括能源和食品。

美國三大股指周一 (11 日) 均全面下跌。

專注於小企業的全國獨立企業聯合會 (NFIB) 6 月樂觀指數定於周二公布；IBD/TIPP 經濟樂觀指數也是每月最早公布的消費者信心調查。

同時還將發布 7 月紅皮書，這是代表約 9000 家商店的特選大型零售商的銷售額加權同比成長記錄。周二還將拍賣 52 周國庫券。

上周五 (8 日) 的 6 月就業報告顯示就業成長速度快於預期。根據美國勞工統計局的數據，上月非農就業人數增加 37.2 萬人。根據《道瓊》指數，經濟學家預測美國經濟將增加 25 萬個工作崗位。

拜登總統正展開他的中東之行，其中包括訪問沙烏地阿拉伯並與 OPEC 領導人會面，以推動提高石油產量以降低價格。

美國財政部長葉倫將於周二會見日本財務大臣鈴木俊一，討論因俄羅斯在烏克蘭的戰爭對俄羅斯實施進一步制裁。

倫敦時間上午 8 點 30 分，隨著美元觸及 20 年高位，金價觸及 9 月底以來的最低水平，交易價格為每盎司 1732.40 美元。

在上周就業報告發布後，殖利率跳升，普遍認為聯準會 (Fed) 將在其升息路徑上更加激進。