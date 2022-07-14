〈台積電法說〉魏哲家：半導體庫存修正估延續至明年上半年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說會，總裁魏哲家表示，已看到供應鏈採取行動降低庫存水位，預估客戶庫存調整將延續至明年上半年。

魏哲家表示，由於智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，預期下半年客戶庫存將下滑，但在經歷過去 2 年疫情帶動居家需求的情況下，這種調整是合理的。

魏哲家指出，半導體供應鏈庫存過高的現象，需幾季時間重新平衡至較健康水準，目前半導體週期近似於「典型週期 (typical cycle) 」，預期庫存調整可能會持續到明年上半年。

不過，魏哲家強調，台積電擁有技術領先及差異化、高效運算的強大產品組合，及與客戶的策略夥伴關係等三大關鍵因素，驅動結構性需求強勁成長。

在技術領先和差異化方面，魏哲家說，相較過去幾年，台積電目前技術領先地位更穩固，隨著 5 奈米、4 奈米及 3 奈米等技術陸續量產，將擴大客戶產品組合與潛在市場，儘管總經不確定性可能會持續到明年，但台積電技術領先地位持續提升，支撐業績成長。

再者，魏哲家指出，產業大趨勢下，對運算的結構性需求大幅提升，推動對效能與節能運算的更大需求，這些都須採用先進製程技術。透過全面的 IP 生態系統和優化的製程技術，建立高效能運算的強大產品組合，預計高效運算將成驅動長期成長的主要引擎。

基於三大差異化關鍵因素，魏哲家預期，明年產能利用率將維持健康水準，在差異化與先進製程、特殊製程技術需求強勁下，公司業績波動幅度將較穩定且更具彈性。