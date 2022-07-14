〈台積電法說〉Q2毛利率逼近6成 EPS 9.14元再創高 上半年每股賺16.96元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，並公布第二季財報，受惠漲價效益帶動，加上先進製程放量，及新台幣貶值助攻，雙率飛越財測，毛利率衝上 59.1%，逼近 6 成大關，單季獲利 2370.3 億元，季增 16.9%，年增 76.4%，每股純益 9.14 元，優於市場預期，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，上半年純益年增超過 6 成，每股大賺 16.96 元。

台積電第二季營收 181.6 億美元，季增 3.4%，年增 36.6%，新台幣營收 5341.4 億元，季增 8.8%，年增 43.5%，毛利率 59.1%，季增 3.5 個百分點，年增 9.1 個百分點，超越財測高標 58%，營益率 49.1%，季增 3.5 個百分點，年增 10 個百分點，同樣超越財測高標 47%；稅後純益 2370.3 億元，季增 16.9%，年增 76.4%，每股純益 9.14 元。

台積電上半年營收 357.25 億美元，新台幣營收 1 兆 252.17 億元，年增 39.6%，毛利率 57.4%，年增 6.2 個百分點，營益率 47.4%，年增 7.1 個百分點；稅後純益 4397.6 億元，年增 60.5%，每股純益 16.96 元。

以製程來分，台積電第二季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 21%，7 奈米占比 30%，16 奈米 14%，28 奈米 10%。

以技術平台來看，台積電第二季智慧型手機營收占比 38%，高效運算 43%，物聯網 8%，車用電子 5%，消費性電子 3%。其中，車用電子、物聯網營收成長最強勁，分別季增 14%，高效運算也成長 13%。