〈台積電法說〉設備交期拉長部分金額遞延 今年資本支出估近400億美元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，受設備交期拉長影響，台積電表示，部分資本支出遞延至明年，預估今年資本支出將接近 400 億美元。

台積電在上季法說時就曾透露，由於供應商受疫情造成的缺工、缺料等因素影響，導致先進製程、成熟製程設備交期均拉長，已派遣團隊進行現場支援。

不過，設備交期遞延情況顯然較原預期嚴峻。總裁魏哲家今日表示，供應鏈不順使設備供應商面臨挑戰，成熟製程、先進製程設備交期均拉長，預期部分資本支出將遞延至明年。

台積電原預估，今年資本支出將達 400-440 億美元，財務長黃仁昭補充，今年資本支出規模估接近先前預估的低檔 (400 億元)。

魏哲家也說，持續確認影響機台交期的關鍵晶片，也和客戶合作，規劃公司的產能以優先支援這些關鍵晶片，協助供應商確保機台供應交期，盡力緩解供應鏈面臨的挑戰，雖然挑戰持續存在，但現象正在改善，不會影響今年產能規劃，同時部分規劃於明年產能的特定機台交付時程將提前。

魏哲家表示，台積電資本支出都是根據長期需求來規劃，過去幾年大多擴充先進製程產能，但看好未來終端裝置的半導體矽含量持續增加，因應客戶需求，與客戶緊密合作，擴增特殊製程產能，並兩度強調對此「非常有信心」。

董事長劉德音也說，台積電營運體質穩健，已準備好面對大環境不確定因素，迎接未來需求成長。