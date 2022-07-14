台積電法說前外資終止連7買 台指期轉空

台股今 (14) 日在電子權值回神、航運股點火挹注下，開低走高 113 點站上短均，三大法人同站買方，外資大買海運三雄，不過，對台積電終止連 7 買，法說會前夕轉為賣超，其中，外資同時買超元大台灣 50 反 1 並賣超元大台灣 50，台指期未平倉部位也由多轉空，對後市轉為謹慎。

三大法人今日合計買超 34.76 億元，外資買 5.61 億元；投信買超 13.74 億元，為連 15 買；自營商也買超 15.31 億元；期貨方面，外資則由多轉空，台指期淨空單為 457 口。

觀察外資買超標的，今日資金湧入航運股，買超長榮 1.2 萬張，陽明、萬海也分別有 9592、2566 張，另外買超鴻海 9476 張，欣興 4756 張，金融股中信金 1.12 萬張、新光金 4042 張，其他還包含宏碁、至上、中石化、國喬、華邦電等，ETF 方面則買超元大台灣 50 反 1 約 8245 張。

外資賣超則鎖定面板雙虎與航運雙雄等個股，賣超群創 2.5 萬張居冠，友達 1.1 萬張，航運雙雄長榮航 1.8 萬張、華航 9809 張，另外台積電終止連 7 買，今賣超 6541 張，賣超聯電 6059 張，其他包含富邦金、國泰金等金融股，ETF 方面賣超元大台灣 50 5174 張。

投信與自營商則同步看好聯電，分別買超 2072 張、4776 張，與外資呈現土洋對做，其中網通股成為投信偏愛族群，投信買超智邦 1773 張，還包含中磊、啟碁等。