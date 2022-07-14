〈台積電法說〉Q3營收估季增11% 毛利率上看59.5%續朝6成叩關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，預估第三季營收將達 198-206 億美元，季增幅中位數約 11.2%，優於市場預期，毛利率高標上看 59.5%，逼近 6 成大關。

台積電預估，第三季營收將達 198-206 億美元，相當於季增 9-13%；以 1 美元兌換新台幣 29.7 元計算，營收估達 5880.6-6118.2 億元，相當於季增 10-14.5%，毛利率估 57.5-59.5%，營益率 47-49%，毛利率有機會再超越第二季的 59.1%。

台積電原預估第二季匯率為 1 美元兌換新台幣 28.8 元，但實際匯率為 1 美元兌換 29.42 元。財務長黃仁昭指出，由於匯率有利，加上成本改善、產品組合等因素，推升第二季毛利率超標、優於預期。

總裁魏哲家指出，第三季 5 奈米及 7 奈米製程需求持續成長，雖然手機、PC 及消費性電子等應用趨緩，但車用、高效運算需求續強。

黃仁昭指出，第三季毛利率中位數估 58.5%，較第二季下滑 0.6 個百分點，主要因略為有利的匯率因素，可能受通膨帶來的電費、原物料價格上漲等因素抵銷。

黃仁昭並強調，排除無法預期的匯率因素，從其他五大因素來看，儘管面臨通膨因素，使電費、原材料價格調漲，加上先進製程複雜度增加，投資成熟製程設備與擴展海外生產據點，仍看好長期毛利率將維持原預估的 53% 及以上。