歐元何時止跌？天然氣供應情況可能是關鍵因素

歐元逾 20 年來首次跌破 1 美元，分析師認為，如果烏克蘭戰爭引發的能源價格衝擊持續，歐盟陷入長期經濟危機，歐元表現還可能進一步下滑。

幾天以來，歐元兌美元一直徘徊在平價的邊緣，直到周三 (13 日) 終見跌破，今年以來，歐元累計已經下跌 11.8% ，跌幅幾乎與 2015 年的跌幅持平，當時歐元因大幅寬鬆政策下挫。

分析師預測，周三的走勢可能為跌向 0.96 美元打開大門，如果天然氣供應進一步中斷，一些人甚至預計，歐元將跌至 0.90 美元。

這使歐洲央行陷入困境。歐洲央行下周預計將進行自 2011 年以來的首次升息，以對抗創紀錄的 8.6% 的通膨。

UBP 貨幣團隊主管 Olivier Konzeoue 表示，由於能源危機對歐洲經濟的衝擊，歐元仍有走向 0.97 美元甚至可能是 0.95 美元的空間。「基本上，我們知道這一切都與俄羅斯有關。」

歐元匯率這一次走低是「北溪 1 號」管道本周開始年度維護之後出現的。歐洲領導人擔憂，如果莫斯科延長維護時間，德國可能會被迫採取配給方式供應能源。

法國巴黎銀行對能源價格飆升時貨幣的表現，進行歷史分析，顯示歐元比其他先進國家貨幣，更受天然氣價格衝擊的影響，在此期間平均下跌 4.5%。

野村證券外匯策略師 Jordan Rochester 認為，歐元兌美元可能在 8 月底跌至 0.95 美元，但若是仍無法填滿當地天然氣儲氣設施，歐元兌美元可能跌至 0.90 美元。

巴克萊經濟學研究主管 Christian Keller 表示，如果北溪 1 號管道關閉了 10 天後仍未重新開放，但還有方法取得天然氣，那麼歐元將不會跌至最低價位。

德國央行預測，如果俄氣供應完全停止，德國 GDP 在第一年將受到猛烈衝擊，預計年減幅度約 6%。