對經濟衰退擔憂日增 歐元兌美元幾已達平價

由於歐元區的能源供應危機和經濟困境繼續打壓歐元，歐元周二 (12 日) 幾與美元平價。

歐元在倫敦早盤交易中下跌 0.2% 至 1.002 美元左右，逼近與美元平價邊緣。

由於歐盟能源供應的不確定性增加，最近幾周對經濟衰退的擔憂加劇；俄羅斯威脅要進一步減少流向德國和歐洲大陸的天然氣。

俄羅斯周一 (11 日) 暫停了透過北溪 1 號天然氣管的天然氣輸送，以進行年度夏季維護工作。該管道是歐洲最大天然氣進口設施，每年從俄羅斯經過波羅的海向德國輸送約 550 億立方米的天然氣。

預計暫停供氣 10 天引發了人們對永久性供應中斷的擔憂，這可能會破壞該地區的冬季供應準備並加劇天然氣危機。

CIBC Capital Market 的 G-10 外匯策略主管史崔曲 (Jeremy Stretch) 周二 (12 日) 表示：「這是個關鍵且明顯的心理水平，承受很大威脅。」

他表示，歐元跌破平價的可能反映出整個歐元區對經濟衰退的擔憂日益加劇。

經濟進一步放緩的前景也讓人懷疑歐洲央行 (ECB) 是否能以夠大的力道收緊貨幣政策，以控制創紀錄的高通膨，而不會加深經濟痛苦。

史崔曲說，「ECB 處於非常困難的立場。市場普遍認為，歐洲央行在結束債券購買和考慮收緊貨幣政策方面動作太慢了。」

他說，雖然 ECB 在上次會議上「顯然錯過良機」，但中期通膨預期已回落至 ECB 的目標門檻，「這是一個跡象，可能在中長期內，這些通膨預期不一定會受到實質上的抑制，但從 ECB 政策訊號的角度來看，顯然需要迅速採取行動。」

摩根士丹利首席歐洲股票策略師塞克 (Graham Secker) 表示，歐元疲軟可能會在即將到來的第 2 季財報季之前提振歐洲企業，「12 個月前，歐元高於 1.2 美元，現在顯然非常接近平價，因此對目前獲利是相當大的利多，但我認為這是對正在醞釀的其他一些負面因素的積極抵消。」

他補充說：「目前，我們預期第 2 季財報季可能會以淨成長結束。」