〈台幣〉美通膨飆升 偏貶整理力守29.9元關卡

美國 6 月 CPI 年增率暴衝至 9.1%，聯準會官員暗示本月有機會升息 4 碼，但投資人已逐漸消化通膨數據利空，美股周三小跌作收，新台幣兌美元匯率今 (14) 日呈現偏貶整理，但並未失守 29.9 元關卡，台股開盤跳空下挫 165 點後，隨即止跌回升，重回平盤之上。

美國公布 6 月 CPI 年增 9.1%，高於市場預期，也是逾 40 年來最大增幅，通膨爆表恐進一步衝擊經濟，Fed 官員表示，決策官員可能需要在本次會議上考慮升息 100 個基點，美元指數周三自 20 年高點回落，歐元兌美元則在短暫跌破平價後回升。

新台幣兌美元匯率今天再度轉弱，最低來到 29.893 元，貶值 3.8 分，但貶值力道有限，力守在 29.9 元關前，待觀察外資下午是否有進一步匯出的動作，以及央行穩匯力道。

國安基金宣示進場護盤後，昨天提振台股多頭信心，但受到美國飆高的通膨數據影響，台股今天開盤一度下跌 165 點，回測 14100 點關卡，隨後電子權值股回穩，台積電、聯發科強勢翻紅，貨櫃三雄也獲買盤青睞，帶動加權指數黑翻紅，回到 14300 點之上。

觀察主要亞幣對美元表現，新加坡央行意外祭出緊縮貨幣政策，帶動新加坡幣早盤強升 0.64%，韓元則貶值 0.43%，日圓貶值 0.39%，人民幣貶 0.13%，新台幣也貶 0.09%。