衰退似乎無可避免 歐元兌美元匯率跌至20年新低

歐元兌美元率周二 (5 日) 跌至 20 年來的最低水平，下跌逾 1% 至 1.0283 美元。

隨著天然氣價格飆升和烏克蘭戰爭沒有減弱的跡象，人們對歐元區經濟衰退的擔憂加劇。

歐元區 6 月通膨率達到創紀錄的 8.6%，促使歐洲央行在 7 月會議上提前通知市場其 11 年來首次升息的意圖。

然而，對經濟衰退的擔憂日益加劇，可能會限制歐洲央行收緊貨幣政策的能力。周一 (4 日) 公佈的 7 月 Sentix 經濟指數顯示，歐元區 19 個國家的投資人情緒已跌至 2020 年 5 月以來的最低水平，預示著「不可避免」的衰退。

近幾個月來，天然氣價格飛漲，助長了歐洲創紀錄的高通膨。

歐洲天然氣價格周一繼續上漲，攀升至 3 月初以來的最高水平，因為挪威計畫中的罷工加劇了市場對俄羅斯減產的擔憂。作為歐洲天然氣交易指標的荷蘭 TTF 樞紐的近月天然氣價格最新上漲 7.8%，報每兆瓦時 175.5 歐元（180.8 美元）。

所有這些因素匯聚在一起，對歐元造成沉重打擊。自今年年初以來，歐元區貨幣兌美元貶值超過 9%。

與此同時，隨著規避風險的投資人尋求避風港，美元繼續走強，聯準會 (Fed) 開始實施看似激進的升息機制。

在 6 月將基準利率調升四分之三個百分點後，Fed 主席鮑爾表示，Fed 下個月可能會以類似幅度調升利率。