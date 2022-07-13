歐元兌美元近20年來首次跌破平價 後市將何去何從？

由於歐洲能源危機進一步升級威脅經濟趨向衰退，而聯準會和歐洲央行維持不同的貨幣政策立場，紐約匯市週二 (12 日) 盤中時段，歐元兌美元匯率一度觸及甚至跌破平價關口，創 2003 年以來首見。

聯準會一系列大幅度升息，提振強勢美元，另一方面，烏俄戰爭促使歐洲能源危機惡化，天然氣斷供擔憂驚魂，歐元跌跌不休。歐元兌美元週二一度觸及甚至跌破平價，為近 20 年來首見，但隨後逆轉反升。

從技術分析和基本面的角度來看，市場上有不少觀點認為，歐元兌美元跌至平價或許是歐元跌勢的開始。

歐元兌美元處於超賣水平 (圖片：capital.com)

技術分析來看，歐元兌美元處於超賣水平但仍未見價格支撐，在過去的十個交易日中，歐元兌美元匯率從 1.05 暴跌至平價，目前價格比 50 日均線低 5%，比 200 日均線低 10%，證實看跌走勢。

14 天相對強弱指標 (RSI) 跌至 24，達到 4 月 27 日和 3 月 7 日的低點，同樣也偏向下行。 MACD 指標也呈現負面趨勢未歇，也沒有發生價格逆轉。

市場解讀，最重要的是，即使歐元兌美元已經突破平價，已達賣超水平，仍有一個支撐位有待發現。

基本面來看，德意志銀行分析師 Jim Reid 指出，7 月 22 日可能是今年全球市場最重要的一天，俄羅斯 「北溪 1 號」天然氣管道維修時間為 7 月 11 日至 21 日，如果 22 日到來的時候，北溪管道無法恢復正常，甚至永久停止供氣，歐洲恐面臨更惡劣的經濟環境。

分析師預計，如果真是這樣，歐股將暴跌 20%，歐元兌美元將跌至 0.9 美元的水平。野村策略師 Jordan Rochester 稱，歐元在未來幾個月內可能會跌至 90 美分。

美國和歐洲債券利差擴大 (圖片：capital.com)

鑒於近期美債和歐債利差持續擴大，分析師認為，這反映出聯準會和歐洲央行截然不同的貨幣路徑，可能在不久後持續對歐元兌美元匯率構成下行壓力。