美國通膨爆表 歐元兌美元2002年來首度跌破平價

歐元兌美元匯率周三 (13 日) 近 20 年來首次跌破平價，因聯準會 (Fed) 的鷹派立場以及對歐元區經濟衰退風險上升的擔憂。

歐元跌破平價主受美國通膨數據影響。

在疫情後的經濟復甦步伐中，歐洲單一貨幣今年開年表現強勁。但俄羅斯入侵烏克蘭、歐洲天然氣價格飆升以及對俄羅斯可能進一步切斷供應的擔憂，加劇了經濟衰退的預期，並傷害了歐元。

與此同時，全球不確定性加劇和 Fed 激進的貨幣政策立場，讓具避險地位的美元受益。

美東時間周三早上 8 點 45 分，歐元一度下跌 0.4% 至 0.9998 美元的低點，為 2002 年 12 月以來最低水平。當天最新下跌 0.1% 至 1.005 美元，今年以來已下跌超過 10%。

倫敦 Equiti Capital 首席宏觀經濟學家柯爾 (Stuart Cole) 表示，「天然氣配給、滯脹、預期衰退，都是看空歐元的好理由。」

他補充說，這些因素將使歐洲央行 (ECB) 更難升息，進一步擴大與美國的利差。

自 1999 年成立以來，歐洲單一貨幣幾乎沒有低於美元平價。事實上，上次出現這種水平是在 1999 年至 2002 年之間；當時在 2000 年 10 月曾跌至 0.82 美元的歷史低點。

在過去 20 年歷史中，歐元是全球外匯儲備中第二受歡迎的貨幣，歐元兌美元的每日交易量在全球每天 6.6 兆美元市場貨幣中最高。

歐元的下滑令 ECB 頭疼。允許貨幣貶值只會助長 ECB 努力控制的創紀錄高通膨；但試圖用更高的利率來支撐它可能會加劇衰退風險。

到目前為止，ECB 一直淡化這個問題，認為它沒有設定匯率目標，即使貨幣確實很重要。以相對貿易夥伴貨幣的貿易加權基礎計算，歐元今年來僅下跌 3.6%。