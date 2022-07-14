〈大同攻離岸風電〉攜手西門子開發氣體絕緣設備 瞄準國內標案、東南亞市場

大同 (2371-TW) 與西門子能源今 (14) 日宣布攜合作，搶攻台灣風電能源市場，將以西門子能源 GIS 氣體絕緣開關設備，搭載大同的變壓器及電抗器產品，共同打造風力發電氣體絕緣開關設備，未來將競標國內離岸風電標案，同時擴展至東南亞市場。

大同總經理蔡維力致詞表示，大同 1949 年推出國產馬達、1962 年則有變壓器與配電盤，集團經營 103 年以來除了見證台灣經濟發展外，許多電廠也都有大同身影，產品涵蓋重電、高壓電力等。

隨著全球推動綠色能源發展、新能源發電趨勢，大同已在全台建置 175 個太陽能案場，目標 2025 年發電量達到 1GWh、儲能則可以到 300MW，此外也規劃推出碳權銷售。

大同為百年機電上市公司，在台灣重電產業也有超過 60 年基礎，此次與西門子結合雙方技術與在地化資源優勢，為風力發電產業以及電網強韌化提供最佳方案。

蔡維力提到，西門子能源的 GIS 具備高經濟效益、高可靠度、使用壽命長、低維護成本的特性，即使在極端環境下仍可維持可靠穩定運轉，近期更開發出 Blue GISTM 機種，相較於目前的機種更環保，完全不使用溫室氣體和氟類氣體，結合模組化零組件、真空啟斷消弧技術，全機運轉使用潔淨空氣為絕緣介質，達到零溫室氣體排放。

台灣積極推動能源轉型的重大政策目標，離岸風力發電規劃於 2025 年達到 5.6 GW，2026 - 2035 年間，每年則以 1.5 GW 為開發容量；而氣體絕緣開關設備在風力發電應用中，從離岸到陸域，自發電到併網，電力傳輸使用均扮演關鍵角色。