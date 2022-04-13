〈財報〉達美航空第1季因疫虧損 本季可望受惠旅遊需求復甦而獲利

由於訂位數和票價調漲有助於抵消飆升的燃料成本，達美航空 (DAL-US) 預計本季將恢復獲利。

該航空公司在盤前公布上季財報後，股價在盤前交易上漲超過 6%。

達美航空周三 (13 日) 表示，相較於 2019 年，預計今年第 2 季的單位收入將成長 2 位數，整體銷售額將恢復到 3 年前新冠疫情重創旅遊需求之前銷售額的 97%。

達美航空在其第 1 季財報中表示，隨著旅遊旺季的臨近，正在增加其班表，並計劃在本季實現 2019 年運力水平的 84%。

美國航空業者正面臨著走升的燃油價格和其他上升的成本。根據 Adobe 的數據，與 2019 年相比，上月美國國內機票價格上漲 20%，顯示在經歷 2 年的疫情後，乘客願意為旅遊支付更多費用。

達美航空預計第 2 季不包括燃料的營運成本將上漲 17%，因為它增加了航班班表並繼續招聘以滿足需求。

根據 Refinitiv 編製的平均估計，達美航空第 1 季的表現與分析師的預期相比如下：

●調整後每股虧損 1.23 美元，而預期為虧損 1.27 美元。

●營收 93.5 億美元，而預期為 89.2 億美元。

達美航空財報顯示，今年前 3 個月淨虧損 9.4 億美元，營收為 93.5 億美元，高於 Refinitiv 調查的分析師預期的 89.2 億美元的銷售額。銷售額較 2019 年水平下降 11%。

航空業者偏好將今年財報與 2019 年進行比較，以顯示其疫情以來的復甦程度。

達美航空的燃料費用較 2019 年增加 6% 至 20.9 億美元，但其運力下降了 17%。《普氏能源資訊》數據顯示，航空燃料價格比去年翻了一倍多，自今年年初以來上漲超過 50%。

達美 CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 在新聞稿中表示，「隨著品牌偏好和需求動能的增加，我們成功地應對更高的燃料價格，讓我們對 6 月當季調整後營業獲利率達 12% 至 14% 和強勁的自由現金流預期。」

隨著新的新冠病例數在 1 月達到頂峰，達美航空當時就預測第 1 季將出現虧損。經一次性項目進行調整後，達美航空第 1 季每股虧損 1.23 美元，優於分析師預期的調整後虧損 1.27 美元。

該公司表示，其業務的其他領域也有所改善。與美國運通信用卡合作的營收達 12 億美元，較 2019 年同期成長 25%，而支出較 3 年前增加了 35%。業務精簡的營收為 12 億美元，而 3 年前為 4800 萬美元。

達美航空截至本季末擁有 128 億美元的流動性。