〈美股早盤〉美6月CPI再刷新高 四大指數全面開低

美國 6 月消費者物價指數（CPI）數據遠超預期，加劇市場對聯準會（Fed）將大幅升息以平抑物價飆升的擔憂，美股周三（13 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 1%，標普 500 指數跌 0.94%，費城半導體指數跌 0.62%。

美國今日公布 6 月消費者物價指數（CPI）較去年大增 9.1%，高於市場預期的 8.8%，再度寫下 40 年來新高，6 月核心 CPI 上升 5.9%，也高於市場預估的 5.5%。數據出爐後，美股期指應聲下挫，道瓊期指跌約 300 點；台指期夜盤盤中跌逾百點觸及 14,101 點。

債市方面，美國 10 年期公債殖利率在通膨數據出爐後短線拉升，再次升破 3% 關卡，截稿前報 3.047%。此外美元也跟著走強，美元指數升破 108，現貨黃金短線跳水，跌破每盎司 1,720 美元，創 2021 年 8 月 9 日以來新低。

今日稍後公布的 Fed 經濟景氣報告褐皮書也是投資人關心的重點，但預料在通膨超預期的情況下，即使有跡象顯示經濟放緩，也無法改變 Fed 升息的決心。

在通膨持續升溫的情況下，7 月升息 3 碼（75 個基點）似乎已是勢在必行，市場目前認為升息 4 碼（100 個基點）的機率也達到 30%。

截至台北時間周三（13 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Snap(SNAP-US) 早盤下跌 2.85%，至每股 13.64 美元

據知情人士透露，Snap 將推出新功能，允許非同質化代幣（NFT）藝術家在其平台上展示他們的設計作為 AR 濾鏡。此項測試僅邀請少數創作者進行，計畫於 8 月底開始。 Snap 已建立一份創作者名單，他們將使用該平台為用戶創建有趣的 AR 濾鏡，稱為 Lenses。創作者能夠通過平台外的第三方服務鑄造或創建 NFT，然後將它們作為 Lenses 轉移至 Snapchat。

Novavax(NVAX-US) 早盤上漲 3.51%，至每股 72.21 美元

根據美國政治新聞媒體 Politico 報導，疫苗研發公司 Novavax 的新冠疫苗最快將在今天獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，盤前股價一度漲逾 2%。

Spirit Airlines (SAVE-US) 早盤下跌 0.95%，至每股 23.94 美元

由於對缺乏股東支持的擔憂日益加劇，Spirit Airlines 第 4 次宣布，延後與 Frontier Airlines (ULCC-US) 合併的投票日期。該公司最新的計畫是在 7 月 27 日舉行投票，以便可以繼續與 Frontier 和 JetBlue Airways (JBLU-US) 進行交易談判。JetBlue 半路殺出競購 Spirit，讓最初與 Frontier 的交易備受質疑。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 CPI 年增率報 9.1%，預期 8.8%，前值 8.6%

美國 6 月 CPI 月增率報 1.3%，預期 1.1%，前值 1%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 5.9%，預期 5.7%，前值 6%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.7%，預期 0.6%，前值 0.6%

華爾街分析：

彭博分析師 Jersey 表示，高於預期的 CPI 和核心 CPI 數據將使近期殖利率曲線的趨平走勢繼續下去，目前仍預估 2 年期 / 10 年期美國公債殖利率曲線將大幅倒掛 30 個基點，甚至可能進一步倒掛。

金融時報專欄作者 Michael MacKenzie 表示，在 CPI 高於預期之后，美國公債殖利率飆升。可以理解的是，隨著報告顯示 Fed 將進一步收緊貨幣政策，前端利率先採取行動，在 7 月份的會議上，貨幣互換市場顯示 Fed 將加息 80 個基點。