〈美股早盤〉市場憂企業獲利受Fed升息影響 主要指數開低走低

美股財報季本周開跑，在市場對聯準會（Fed）激進升息導致經濟衰退的擔憂加劇之際，企業獲利也恐承壓，美股周一（11 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 150 點或近 0.55%，那斯達克綜合指數跌近 220 點或近 1.9%，標普 500 指數跌逾 1%，費城半導體指數跌 2.5%。

物價壓力、貨幣緊縮浪潮和全球經濟放緩繼續給市場帶來陰影。外界預估，美國本周將公布的消費者物價指數（CPI）可能接近 9%，或創下 40 年來的新高，替 Fed 的 7 月大幅升息鋪路。與此同時，企業財報即將登場，將揭示大眾對經濟衰退的擔憂，正是這種擔憂導致今年上半年全球股市暴跌 18 兆美元。

亞洲市場方面，中國股市經歷約一個月以來最糟的一天，新冠疫情復燃再加上科技巨擘的新罰款促使投資人紛紛離場，亞股指數下跌 1%。另外，上海報告首例 Omicron BA.5 變異株本土感染病例，並警告稱其風險「非常高」，有鑑於中國仍致力消滅這種病原體，引發市場對更多封鎖措施的擔憂。

美元指數回到了 2020 年以來的最高水平附近，歐元恢復了對美元平價的下跌。美元兌日元匯率突破 137.00，達到 1998 年以來的最高點，一度觸及 137.28，日本銀行保持鴿派立場。

其他消息方面，英國隨著取代強生（Boris Johnson）出任首相的競爭升溫，英鎊匯率下跌。

能源方面，俄羅斯天然氣的主要管道將於周一關閉，進行為期 10 天的維護。德國及其盟友正準備迎接俄羅斯總統普丁利用這個機會永久性切斷資金流動，報復西方對烏克蘭的支持。

另外，石油價格在周一波動交易中下跌，逆轉前一交易日的大部分漲幅，主因是市場準備迎接中國大規模祭出對新冠疫情措施，預期需求下降所至，此擔憂更甚供應緊張。

截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨下跌 2.94%，至每桶 103.87 美元；8 月到期的西德州原油期貨下跌 3.5%，至每桶 101.09 美元，雙雙逼近百元關卡。

截至台北時間周一（11 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 5.57%，至每股 34.76 美元

特斯拉執行長馬斯克上周五決定終止 440 億美元的推特收購案，傳聞推特已聘請重量級律師事務所，最快本周提告馬斯克，以按照商定的價格和條款強制完成這筆 440 億美元的交易。

Uber(UBER-US) 早盤下跌 1.95%，至每股 21.91 美元

日前國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）的調查報告稱，Uber 為擴張全球市場版圖而不擇手段，除了遊說、施壓和討好各國政要，還不惜利用違法的管道，目的是要推動有利於自身的法律，並進一步得到各種優待。

Lululemon(LULU-US) 早盤下跌 2.55%，至每股 285.90 美元

運動服飾品牌 Lululemon 遭 Jefferies 將股票評等從「持有」（Hold）下調至「遜於大盤」（Underperform），主因是競爭加劇，加上與新冠疫情相關的需求激增有所緩解，同時另一家運動服飾商 Under Armour(UAA-US) 也因同樣原因，股票評等從「買入」（Buy）降至「持有」。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

凱投宏觀資深市場經濟學家 Jonas Goltermann 表示，歐洲的經濟前景幾乎沒有緩解的跡象，美國的通膨數據可能創下今年新高，Fed 將繼續積極升息，風險仍然偏向美元，並稱歐元兌美元匯率將在不久之後觸及平價，很可能在一定程度上突破這一水準。

Pepperstone Group 的研究負責人 Chris Weston 在一份報告中寫道，美國 CPI 將成為「本周風險的核心驅動因素」，9% 的成長率是可能的，這「應該會讓美國公債殖利率繼續走高」。

NAB 外匯策略主管 Ray Attrill 說，只有這些數據出人意料的疲軟，才能打消大眾對 7 月 27 日 Fed 升息 3 碼（75 個基點）的預期。在上周 6 月非農就業報告公布後，Fed 升息幅度預期從約 71 個基點升至 74 個基點。

Causeway Capital Management LLC 的投資組合經理 Ellen Lee 表示，企業尤其是零售商表示已見消費者疲軟，下半年營收恐受衝擊。