鉅亨美股雷達：市場關注通膨數據 推特正式對馬斯克提告

美股重要看點：

市場重點關注即將發布的關鍵通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.948%，美股期貨週三 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.20%，標普 500 期貨漲 0.25%，那斯達克 100 期貨漲 0.37%。

繼上周公布非農後，今日將公布的通膨報告也備受關注，有可能強化聯準會 (Fed) 在本月繼續大幅升息的決心。彭博調查經濟學家預期，受汽油價格飆升影響，6 月 CPI 年增率將達近 9%，高於 5 月的 8.6%，續創 40 年新高，月增率估為 1.1%，是過去四個月以來第三度超過 1%，但排除能源和食品價格後的核心 CPI 可能出現下滑。

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (12 日) 再度下修今明兩年的美國經濟增長預期，並上修到 2025 年的失業率預估值，警告通膨全面走高將為美國和全球經濟構成系統性風險。

IMF 在第四條磋商 (Article IV consultation) 報告中預期，2022 年美國國內生產毛額 (GDP) 將增長 2.3%，低於上月預估的 2.9%，2023 年 GDP 增長預期自 1.7% 下修至 1.0%。

失業率方面，IMF 將今年預估值自先前的 3.2% 調升至 3.7%，且 2024 年和 2025 年雙雙突破 5%。

IMF 沒有解釋下修美國經濟增長預期的原因，但很可能和消費支出增長放緩有關。美國商務部上月底公布 5 月消費者支出月減 0.4%，是今年以來首度下滑。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 CPI 年率 (%)，預估 8.7，前值 8.6

美國 6 月 CPI 月率 (%)，前值 1.1

美國 6 月核心 CPI 年率 (%) 前值 6

美國 6 月核心 CPI 月率 (%)，預估 0.5，前值 0.6

重要個股動態：

多家外媒引述公司內部電子郵件報導，面對潛在的經濟衰退，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 計劃放慢今年的招聘腳步。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 透過給員工的電子郵件表示：「不確定的全球經濟前景一直我們最關心的問題，如同其他公司，我們也無法倖免於經濟阻力。」

受俄烏戰爭等因素影響，Alphabet 今年第一季財報未達預期，財務長 Ruth Porat 警告艱難時期還在後頭。儘管如此，Pichai 在給員工的郵件中表示，Google 第二季仍僱用 1 萬名員工。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球首富馬斯克突然宣布終止推特收購案後，推特週二 (12 日) 在德拉瓦州衡平法院對馬斯克提起訴訟，尋求法律途徑以維持交易進行。

馬斯克上週五 (8 日) 委任律師致函推特終止收購推特的交易，指控推特嚴重違反收購協議的多項條款，提供虛假和誤導性的內容 (包含假帳號比例成爭議)，可能讓公司蒙受重大不利影響。

推特控訴：「馬斯克顯然認為，他與受德拉瓦州衡平法院約束的所有其他方不同，可以自由改變主意、破壞公司、擾亂其運營、破壞股東價值並離開。」

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電動車大廠特斯拉證實，將永久關閉加州聖馬提歐 (San Mateo) 辦公室，將有 Autopilot 自動駕駛輔助系統的 229 名員工被解雇，而新創公司 Rivian 也已通知員工將縮減人力。

特斯拉執行長馬斯克上個月曾說，他對經濟有非常糟的感覺，將須裁員 10%，周二 (12 日) 曝光的呈報文件證實便是近期裁員行動中較大的一波。