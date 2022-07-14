【袁志峰專欄】美國月底加息幅度可能達一厘

今日推介 - 中銀香港 (2388), 上日收市 $28.55

1) 股市前景

A 股連跌 3 日後昨日回升，但港股表現分化，恒指跌 0.2%，恒生科指升 0.5%，板塊輪動明顯，成交偏低。內地近期有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，消息令内房、物管、内銀及内險股受壓。美國 6 月份通脹率高於預期，月底聯儲局有可能加息一厘。中國 6 月份出口增長及貿易順差高於預期，有助支持人民幣滙率維持穩定。筆者認為港股仍處上落市，本月將持續受中美股市波動所影響，大幅下跌的機會不大，建議短線投資者降低倉位，做好風控。

今天推介是中銀香港 (2388) — (1) 美國處於利率上升周期，港息將跟隨，息差擴闊意味着本地銀行業今年盈利可顯著改善。(2) 中銀香港 2021 年度盈利倒退 12.6%，每股盈利跌 13.3% 至 2.173 元，每股股息減 9.0% 至 1.13 元，派息比率為 52%。(3) 今年首季度提取減值準備前的淨經營收入按年增長 6.0%，淨息差按季擴闊 2 個基點至 1.08%。(4) 現價對應 2021 年度市盈率 13.1 倍，市賬率 1.0 倍，估值吸引，建議買入，目標價 31.0 元，止損價 27.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 67 點，早盤最多曾漲 196 點，午後回軟，最多曾倒跌 93 點，收報 20798 點，跌 46 點或 0.2%，成交額按日減 6% 至 1084 億元，6 月份日均成交額 1504 億元。港股通南向資金淨買入 11 億元，騰訊 (700)、比亞迪(1211) 及美團 (3690) 錄得 3.4、3.1 及 1.6 億元淨買入，恒生國企指數 ETF(2828)、信達生物 (1801) 及碧桂園服務 (6098) 錄得 5.8、2.1 及 1.1 億元淨賣出。7 月以來累積淨賣出 37 億元，6 月淨買入 534 億元。

藍籌股 25 升 39 跌 5 持平。海底撈 (6862) 漲近 5%，為表現最佳藍籌。京東 (9618)、東方海外(316)、農夫山泉(9633)、金沙中國(1928) 及信義光能 (968) 升逾 2%。蒙牛乳業 (2319)、華潤啤酒(291)、銀河娛樂(27)、萬洲國際(288) 及藥明生物 (2269) 漲逾 1%。碧桂園 (2007) 跌逾 8%，為跌幅最大藍籌。其次是招商銀行 (3968) 及碧桂園服務 (6098) 跌近 7%。石藥集團 (1093) 及龍湖集團 (960) 跌逾 4%。中生製藥 (1177) 跌逾 3%。中國海外發展 (688)、華潤置地(1109)、中海油(883) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.5%，收報 4547 點，成份股 18 升 12 跌。大型科技股漲跌不一，京東 (9618) 升逾 2%，美團 (3690) 及網易 (9999) 升逾 1%，騰訊 (700)、阿里(9988) 及百度 (9888) 跌少於 1%。嗶哩嗶哩 (9626)、金山軟件(3888)、攜程(9961) 及閱文集團 (772) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 升逾 2%，理想汽車 (2015) 及蔚來 (9866) 升 2%。明源雲 (909)、舜宇光學(2382) 及中芯國際 (981) 跌逾 2%，為表現最差成份股。商湯 (20) 跌逾 1%。

板塊方面，電力設備、電動車、餐飲、遊戲、生物科技、航空及航運股上升，漲幅居前。東方電氣 (1072)、哈爾濱電氣(1133) 及金風科技 (2208) 升 8%-12%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升 5% 及 2%。中手游 (302) 及心動公司 (2400) 升 4%。金斯瑞生物 (1548) 及百濟神州 (6160) 升逾 3% 及 2%。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 升 3%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升 3% 及 2%。

内房、物管、醫藥、煤炭、内銀及内險股下跌，跌幅居前。旭輝控股 (884) 及碧桂園 (2007) 跌逾 13% 及 8%，富力地產 (2777) 跌逾 4%。雅生活服務 (3319)、金科服務(9666) 及旭輝永升服務 (1995) 跌 4%-6%。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 跌逾 2%。工商銀行 (1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)、中國人壽(2628) 及中國平安 (2318) 跌逾 1%。

周三上証指數平開，全日窄幅震盪，早盤最多曾跌 0.5%，午後最多曾升 0.5%，收報 3284.29 點，升 0.1%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數升 0.3%。滬深兩市總成交約 9400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 400 億元。滬深股通北向交易淨賣出 69 億元。7 月以來累積淨賣出 86 億元，6 月淨買入 730 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地近期有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，引得不少爛尾樓盤業主效仿。中國官媒《證券時報》發文評論稱，如果這股風潮蔓延開來，有可能對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。(信報)

中國 6 月出口表現勝預期，進口則遜於預期。海關總署公布，以美元計價，6 月進出口總值 5645.9 億美元，按年增長 10.3%；其中出口增長 17.9%，優於市場預期升 12.5%；進口增長 1%，低於預期的升 4%。6 月貿易順差 979.4 億美元。(信報)

美國 6 月消費物價指數 (CPI) 按月上漲 1.3%，市場預期上漲 1.1%；按年漲 9.1%，創 1981 年以來最高，預期上漲 8.8%。期內，核心 CPI 按月上漲 0.7%，預期上漲 0.6%；按年升 5.9%，預期升 5.7%。(信報)

4) 個股訊息

瑞聲科技 (2018) 公布，提議分拆光學解決方案供應商誠瑞光學在上海證券交易所科創板上市，將召開股東特別大會進行表決。(信報)

中國太平 (966) 公布，旗下附屬太平人壽、太平財險及太平養老，今年上半年累計原保險保費收入 1123.45 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 0.4%。(信報)

外電引述知情人士透露，萬科 (2202) 計劃最早於 9 月啟動物業管理子公司萬物雲空間科技於香港上市計劃，集資至少 20 億美元。該公司可能尋求最早在 8 月份於港交所進行上市聆訊。(信報)

海底撈 (6862) 公布，建議透過介紹上市方式，將特海股份分拆於港交所主板獨立上市。該公司會以實物分派的方式落實建議，將其所持有的全部特海股份，按照各股東於記錄日期的持股比例分派。(信報)



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