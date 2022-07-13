通膨衝擊高收入消費者 美國運通、第一資本評級遭砍

儲蓄戶減少、高端消費者支出可能放緩，這些因素令摩根士丹利分析師對第一資本金融和美國運通的股票踩剎車。

摩根士丹利分析師 Betsy Graseck 將美國運通 (AXP-US) 股票評級自「加碼」降為「等權重」，且將未來 12 個月的目標價自 223 美元下調至 143 美元。

Graseck 同時也將第一資本 (Capital One) (COF-US) 的評級，自「加碼」降為「等權重」，未來 12 個月的目標價自 152 美元下調至 126 美元 。

Graseck 研究報告預期，由於通膨上升，影響家庭可支配收入占比，因此消費者支出將放緩。她也補充，隨著下半年通膨居高不下，某些貸款損失將會攀升。

美政府周三將公布 6 月份的消費者物價指數 (CPI)，經濟學家預期熾熱的通膨只會越來越火燙。Graseck 表示，這不僅是消費者的壞消息，也是美國運通、第一資本等金融公司一大利空。

Graseck 寫道，美國運通更傾向於高端客戶。「我們的經濟學家強調，他們近期的 AlphaWise 消費者脈搏調查顯示，由於通貨膨脹，大多數高收入消費者預計中期削減可自由支配的支出。因此，由於過去 6 個月率先考慮通膨的高收入消費者占比已然上升。」

針對第一資本，Graseck 預期「由於今年下半年通膨仍居高不下，次級消費貸款的損失將加快上升。」

Graseck 寫道，目前消費者的平均儲蓄率約為 5%，觸及 12 年來的最低點，隨著消費著靠儲蓄而得的緩衝空間持續縮減，損失風險恐會上升。

無獨有偶，第一資本也遭 Oppenheimer 分析師 Dominick Gabriele 將評級自「優於大盤」降至「符合大盤」，但未設目標價。

Gabriele 研究報告中寫道，隨著通膨調整後的收入成長放緩，不斷承壓的消費者也會接近臨界點，企業主會開始發現難以轉嫁通膨成本，為了抵抗利潤壓力，只能更常裁員。

美國運通和第一資本周一分別收低 1% 和 0.12%。

第一資本預定 7 月 21 日公佈第二季財報，美國運通則預計次日公布。諸如摩根大通 (JPM-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 等大型銀行本周四將公布財報，下周也會陸續看到更多銀行界財報。