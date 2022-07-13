〈房產〉全台土建融逾放比創新低 業者研判爛尾樓潮機率低

台灣央行祭出打炒房措施嚴控土建融資並限期動工，安信建經彙整今年以來逾放比，全台建築貸款餘額雖來到 3 兆 2546 億元歷史高點，但還款品質優異，四月逾放比率僅約 0.05％，今年以來土建融逾放比率處於歷史新低，除非未來央行大幅升息，今年下半年會有爛尾樓潮的機率仍偏低。

安信建經彙整金管會數據顯示，2021 年年中以來，國銀整體貸款逾放比率多介於 0.16-0.21％之間，但土建融同期的逾放比率僅約 0.05％-0.13％，優於其他貸款。另外，央行三月決定升息 1 碼，面臨新政策的衝擊，出乎意料的是，四月土建融逾放比率不升反降，回到 0.05％的歷史低點，顯示整體建商經營狀況似乎比外界想像得好。

所謂「逾放比率」，是指在一定期限未正常繳納本息的放款占總放款的比率，若數值越高，代表銀行越難收不回本息、放款品質不佳，銀行會面臨較多的風險。

安信建經總經理張峰榮解釋，雖然央行連續升息，但若將時間線拉長來看，今年利率仍處於低點，建商負擔利息雖然加重，但企業資本較佳的建設公司不至於被壓垮。其次，仍有許多持續推案的優良建商，過去累積十幾年的雄厚實力，又對升息已早有準備，近來因疫情影響、原物料價格上漲，以及央行管控政策，財務計畫趨於保守，所受衝擊相對較小。

2014 年土建融逾放比率曾一度衝高到 0.21％，當時市場上並未出現爛尾樓潮，可見建設公司在好不容易開發整合完成後，放棄建案的狀況並不普遍，更遑論現今逾放比率僅 0.05％，目前台灣經濟體質尚佳，央行仍採溫和升息，尚不致發生惡性通膨，因此會衍生出爛尾樓潮的機率，依各項數據顯示相對較低。

張峰榮針對下半年的展望表示，雖然上半年因央行升息、疫情與打炒房政策影響，使得建商購地暫趨於保守，如下半年疫情趨緩，建商的全台開發腳步及購地力道可望回升。