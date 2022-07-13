〈房產〉購屋負擔沉重 35歲前占比明顯下降

全台房價高速上揚，內政部最近公布今年第一季全台房價負擔能力指標，全國房價所得比已創下歷年新高，來到 9.58 倍，民眾購屋年齡不斷向後遞延。房仲業者依聯徵中心統計指出，今年第一季購屋年齡主力則是以「35~40 歲」及「50 歲以上」等二大族群為主。

永慶房產集團指出，觀察近十年主力購屋年齡趨勢態樣，發現 2013 年第一季購屋主力是 30-35 歲的族群，占比為 22%。但 2022 年同期購屋年齡主力則是以「35~40 歲」及「50 歲以上」等 2 大族群為主。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從聯徵中心統計資料中，可以發現買房年齡越來越高，且平均購屋總價、貸款成數都有上升，但建物面積卻呈現減少的現象。

根據聯徵中心最新統計，2022 年首季共有 4 萬 7668 筆住宅貸款，較 2013 年同期 4 萬 1191 筆，增加 15.7%。陳金萍說，2013 年第一季房貸最主要的年齡落在 30 至 35 歲，平均購屋總價為 741 萬元，平均購屋面積為 42.4 坪。而今年第一季則以「35~40 歲」的首購族群及「50 歲以上」退休置產族為主，其中以年齡「50 歲以上」的群體佔 20% 最高，平均購屋總價為 1441 萬元，平均購屋面積為 48.1 坪；「35~40 歲」佔 19% 居次，平均購屋總價為 1154 萬元，平均購屋面積為 43.6 坪。

數據顯示，相較 10 年前購屋主力族群，年齡層有往後推移的現象，其中，50 歲以上房貸占比最高，陳金萍解釋，通常 50 歲以上臨界退休的族群，通常已累積充足的資金，因考量未來生活需求選擇換屋，又或是因近期全球景氣多變，選擇將部份資產傳往配置到不動產上，例如買房保值置產或留給子女，讓「50 歲以上」房貸族明顯高於其他年齡層。

另外，陳金萍指出，首購年齡也出現遞延現象，主要因為近年房價高漲，但民眾所得跟不上房價增加速度，導致首購族必須花更多的時間，累積足夠的頭期款，才有能力買房，讓首購年齡上揚至「35-40 歲」區間。若同樣比較「35-40 歲」區間，購屋總價已較十年前多了 301 萬元，來到 1154 萬元，但購屋面積卻較十年前縮小 2.1 坪。若以自備款兩成來看，30 年期本息平均攤還的條件下，以 5 月五大行庫新增房貸利率 1.601% 來計算，購屋門檻首先要存到 230 萬，未來每月平均還需繳納 3 萬 2311 元的房貸，購屋難度其實並不低。

此外，內政部最近公布今年第一季全國房價負擔能力指標，全國房價所得比已創下歷年新高，來到 9.58 倍，也就是說國人若想買房，需不吃不喝 9.58 年才能達成，高漲的房價及低薪的環境，青年成家已越來越困難。