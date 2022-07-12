中工完成整合 民生社區3000坪都更基地今開拆

台北市民生社區的延壽國宅 J 區海砂都更案，歷經十多年都更過程，今 (12) 日正式拆除，都更重建工程全案預計約 5 年可完工，J 區基地面積達 3000 坪，是中工 (2515-TW) 在此第四區整合基地。

台北市延壽國宅 J 區都更案 5 年完工後，將成民生社區最大規模的 21 層的鋼骨鋼筋混凝土地標建築，共 490 戶，中工可分回 154 戶，將推出約 40-47 坪的大三房為主力商品。

中工指出，台北市延壽國宅 J 區基地面積約 3035 坪，重建前為 7 層 RC 建物社區，原住戶共有 336 戶，1995 年經鑑定為高氯離子混凝土建築物 (海砂屋)。中華工程於 2012 年開始推動都更，經過長期溝通協調，並在台北市政府大力支持下，遵照現行都更法令政策與制度，規劃出符合住戶心中的理想好宅，重建後將成為中華工程在民生社區執行都更的最大建案。

台北市長柯文哲表示，延壽國宅有 6 個都更案，J 區是繼 I 區後，第二件由民間向台北市政府申請待拆的案子，由中華工程負責實施，從 2015 年拖到現在，已超過 7 年，過程中住戶有不同意見，實施者去年 6 月向市府申請待拆，市府介入後，讓實施者與住戶溝通協調，最後是全體住戶都同意，所以今天才能圓滿開工。

柯文哲指出，過去都更會失敗，很大的理由是政府放任民間自己協調，在兩造都是關係人的情況下很難協調，如果政府能夠出面，至少有國家公權力，能夠做各方面的協調與仲裁。

中工董事長陳瑞隆表示，台北市延壽國宅 J 區都更案，不僅是都市更新，也是企業的社會責任。中工 10 多年來積極投入延壽國宅的四區都更重建工作，如今已整合完成最後一區，這四大區土地總面積達 5650 坪，整合戶數共計有 654 戶。

台北市延壽國宅 J 區都更案已順利進行至拆除作業後，預計 2023 年第一季開始預售，中工在民生社區第三期代表作碧硯閣 (原延壽 I 區) 預售熱銷中，預計 2024 年可完工。