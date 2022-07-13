〈富邦金ESG成績單〉打造內部「ESG孵化器」 北富銀催生全台首件永續供應鏈金融合作

信用卡領域常勝軍 -- 台北富邦銀行出擊，每每出手都有大招，在 momo 購物消費享 5% 回饋無上限的 momo 卡、新戶綁定 LINE PAY 最高可享 3.5% 回饋的富邦 J 卡，都是消費者心中的消費神卡，但你或許不知道，北富銀深耕永續金融已久，在台灣企業紛紛推動減碳轉型的過程中，北富銀也繳出多項全台第一的成績。

今年 7 月 1 日，北富銀宣布與面板大廠友達光電進行全台首件永續供應鏈金融 (Sustainable Supply Chain Finance, SSCF) 合作案，將透過永續指標連結融資產品，推動友達的供應鏈夥伴一起達成減碳目標，藉由降低範疇三溫室氣體排放，以達到關鍵供應商 2030 年前減碳 20% 之目標。

此次合作案，係由友達遴選合適的供應商合作並協力制定永續指標，北富銀則為這些供應商量身設計相對應的金融商品，透過永續指標連結融資產品，若供應商達成指標便可享優惠利率，藉此激勵供應商推動更積極的永續作為。

去年 9 月，北富銀則與永豐餘完成綠色聯貸案簽約，這是台灣聯貸市場中，第一筆依據亞太地區貸款市場協會所發布之 2021 綠色貸款準則（APLMA Green Loan Principles 2021）標準策劃，並經第三方專業機構認證之綠色聯貸案，提供資金用於「沼氣再生能源發電」、「零燃煤汽電共生系統」與「回收紙製程能資源優化」等範疇。

此外，在近年備受關注的綠色風電能源上，北富銀 2020 及 2021 年皆是台資銀行離岸風電專案融資的領航者，連續兩年離岸風電授信主辦件數及金額皆居台資銀行之冠。

這些 ESG 專案能開花結果，少不了北富銀內部「 Think ESG 跨部門溝通平台」扮演關鍵助攻角色。

這個溝通平台最早僅是以線上共學形式，由行內關注永續議題的同仁自發性共同研讀國際最新永續動態與趨勢、探討金融業的應用場景，但隨著主動要求加入的人數不斷增加，「Think ESG 跨部門溝通平台」規模也越來越大，成員結合了來自品牌、業務、風控、產品等橫跨 13 個單位、逾 80 位同仁，討論的話題也從一開始的新知分享，逐漸聚焦於銀行在永續金融上的積極作為。

從 2021 年 5 月啟動首場會議起，至今舉辦逾 20 場跨部門會議，分享 20 多項 ESG 焦點主題，累計參與超過 1,200 人次，透過集體智慧催生全台第一件經第三方認證的綠色授信案、與台電簽訂首例國營事業供應鏈融資的合作備忘錄。回頭看來，這樣的模式好比在內部打造了 ESG 專案孵化器。

而這也是「 Think ESG 跨部門溝通平台」的特色，透過大量對話來促成行動。自 2018 年起，北富銀已承作超過 4GW 再生能源專案融資，每年約可產生 107 億度綠能以及減少 540 萬噸碳排量，加上平台跨部門的集體智慧，北富銀將繼續秉持綠色金融三大策略，包括鼓勵 ESG 高影響產業進行轉型，積極將資金運用於綠色轉型之投融資，以及進行綠色盡職調查與完整的貸後和投後管理，以多元的金融實務經驗協助產業推動綠色轉型。