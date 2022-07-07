〈富邦金ESG成績單〉360億支持再生能源業 正向影響價值破10兆元

永續已是企業長遠發展的必要思維，包含經濟、社會、環境三大面向，涵蓋領域廣泛，因此如何量化投入的永續價值，將成為企業永續管理的新任務。身為台灣第二大金控業，富邦金控 (2881-TW) 採用影響力評估方法學，計算企業對環境、社會的真實貢獻，光是 2021 年，富邦金控價值鏈活動便創造新台幣 10 兆元的淨正向影響（Net Positive Impact），其中 97% 來自金融商品、服務與投融資，2% 來自富邦金控自身營運，上游供應鏈則約 1%。

企業投入 ESG，不能只成為口號！波士頓顧問公司 (BCG) 指出，企業邁向真正落實 ESG 之路，需經歷滿足合規要求、做出貢獻、塑造競爭優勢、到真正視為「使命」等四個階段，才能以開創性的方式解決社會和環境面臨的挑戰。

富邦金控在 2021 企業永續報告書中，完整地展現自己正在全速奔向落實 ESG 的道路上。富邦自 2020 年起攜手東海大學企業永續影響力中心，建立永續影響力管理架構，計算價值鏈活動影響力；2021 年淨正向影響價值不僅較去年成長逾 60%，並透過投融資的資金力量，創造約 274 萬個就業機會及 1.3 兆元薪資收益，進而推動產業鏈超過新台幣 3 兆元的產值成長。

呼應國際淨零排放趨勢，富邦金控更透過影響力評估工具，深入分析投資「太陽能、風能、水力、地熱、生質能 」等五種台灣再生能源的減碳效益，發現風能可避免最多碳排放，每投資新台幣 100 萬元建置風力發電廠，可避免超過 4.1 萬公斤碳排；其次則是水力，每投資新台幣 100 萬可避免超過 3.4 萬公斤碳排。

富邦進一步發現，透過投資風能跟水力，相較於太陽能跟地熱產生的潔淨能源，可以減少社會耗費較多的成本補救長期的氣候或環境問題（亦稱碳社會成本），創造較高的投資減碳效益。

換言之，投資風能跟水力能為台灣整體創造更多的正向價值，而這也正是富邦金控以行動支持減碳的最好證明。富邦在 2021 年共投入新台幣近 360 億元推展再生能源，投資金額相較前一年度成長超過 2 倍，可避免溫室氣體排放共 87 萬噸，創造新台幣 13 億元的減碳效益；而其中來自風能發電之貢獻占比 57.2% 最大，太陽能發電占比 38.1% 次之。

再生能源是台灣邁向淨零排放的關鍵要素，富邦金控以發揮金融影響力為使命，對投資組合進行權衡，更有效的分配資源，驅動產業邁向永續，未來並期望將減碳效益及真實價值逐步納入商業策略中，落實影響力投資，對社會帶來更多正面力量。