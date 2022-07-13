〈焦點股〉搶搭國安基金護盤順風車 金控股躍市場寵兒

面對近期台股動盪，國安基金態度大轉彎，決議進場護盤，帶動大盤今 (13) 日強彈逾 400 點，從歷次經驗來看，金融族群向來是護盤青睞的標的，尤其是官股金控中市值最大的兆豐金 (2886-TW)，在資金進駐下，今天股價強漲逾 4%，富邦金 (2881-TW) 更大漲逾半根停板，金融股全線上揚。

台股昨 (12) 日跌破萬四大關，創 19 個月新低，國安基金原先決議不進場護盤，才過一天，國安基金又召開臨時會，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，主要考量美國即將公布的 CPI 數據不樂觀等因素，這也是國安基金史上第八次護盤，更是首度在加權指數萬點以上就進場。

從國安基金過往七次護盤經驗來看，僅一次沒獲利，其他六次均成功拉抬指數、獲利出場，護盤標的主要為權值股、金控股及產業龍頭股，與此同時，也會吸引許多投資人搶搭護盤順風車，為台股注入活水。

大型金控股今天擺脫頹勢，在大量資金灌入下，展開絕地大反攻，其中官股指標股兆豐金盤中勁揚 4.3%，最高來到 34.9 元，第一金、華南金、合庫金也有 2-3% 的漲幅。

此外，金控雙雄歷來也是國安基金護盤的主要標的之一，富邦金今天登高一呼，大漲近 6%，最高衝上 59 元，強勢奪回 5、10 日線；國泰金也勁揚約 4%，最高來到 45.6 元；此外，開發金、中信金、玉山金、台新金等漲勢也都相當強勁。

15 家金控上半年稅後純益合計 2294.58 億元、年減 32.8%，不過，富邦金前 6 月稅後純益 693.76 億元，每股稅後純益 (EPS)5.62 元，同時拿下 6 月、上半年與累計每股稅後純益獲利三冠王寶座；國泰金上半年累計稅後純益 490.7 億元，創歷史次高，每股稅後純益 (EPS)3.43 元。