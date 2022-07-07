〈富邦金ESG成績單〉蔡明興簽署承諾！全台首本報告書全面導入「世界經濟論壇」永續指標 

如何讓 ESG 成為企業使命？富邦讓種樹更具意義，攜手四大馬拉松、地方政府與跑者，宣示五年內為台灣種下十萬棵樹，截至 2021 年底已執行七場綠色賽事，降低約 798 公斤碳排放；與小智科技合作，將廢棄口罩再製變身為「正能量手機充電板」，協助減少溫室氣體排放量達 47.3 噸。

展現各種具體成果的同時，富邦金控 (2881-TW) 身為全台唯二的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 企業會員，不僅積極參與其推動之永續倡議與組織，也以更高層次要求自己，領先國內企業發表全台首本全面導入世界經濟論壇「利害關係人資本主義與永續性衡量指標 Stakeholder Capitalism Metrics(SCM)」的企業永續報告書，由富邦金控董事長蔡明興代表簽署承諾書，矢志成為台灣永續經營的領航者。後續富邦將定期參與該永續指標交流會議，獲取第一手國際永續趨勢，並分享與學習永續成果，也為優化 SCM 永續指標貢獻心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，2021 年恰逢富邦 60 週年，富邦金控重新梳理永續願景工程，在低碳、數位、激勵、影響四大 ESG 策略下，擘劃永續願景藍圖，訂定 2025 年 ESG 目標，更發起「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃，在金融與非金融面推動綠色轉型。在金融面，加速綠色金融發展，2021 年承作綠色金融餘額達 2.3 兆元、並停止提供燃煤石化業資金，同時積極促進風險管理專業化；非金融面，引領運動產業綠色轉型、積極推動零碳政策變革，並致力落實綠色營運，接軌國際減碳目標。

相較於一般永續報告書依循的 GRI 準則，富邦金控發布之 2021 年永續報告書，除了延續去年採用專為投資人設計的永續揭露框架—SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標外，更攜手外部資源，發布用以衡量利害關係人資本主義的永續性衡量指標 SCM。

該指標奠基於現有國際永續準則與框架，綜整後再分為治理、全球環境、人與人權及財務資產四面向，全球有 150 個國家響應、70 個企業導入該框架。

不只積極導入國際標準與世界接軌，富邦對 ESG 的重視，從 2015 年起便積極做起，正式啟動「永續經營 ESG 願景工程」積極接軌國際，簽署或承諾遵守赤道原則 (EPs)、責任投資原則 (PRI)、永續保險原則 (PSI)、責任銀行原則 (PRB) 等國際準則與規範，並導入氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 框架，成為永續經營之標竿企業。

富邦也繳出多個亮眼永續成效，如 2021 年穩坐台灣最大綠能保險業者：太陽光電與風電產業的保險市占率業界第一、承保全台 8 成以上農漁業保險、投資與綠色授信累積減碳量 155 萬噸，更是女性員工占比及晉用女性新鮮人占比第一的金融業者。2022 年更積極加入國際永續組織與倡議，成為碳核算金融聯盟 (PCAF) 及亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC) 會員，並申請加入 RE100，同時富邦金控也是全台唯二加入世界經濟論壇的企業。

富邦金控以世界級的標準持續深耕永續經營，多年來亦深獲國際肯定：已連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股、連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選 MSCI 永續指數成分股，MSCI ESG 評比獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級)；連續兩年獲 CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A 級榮譽；Sustainalytics 評比位居全球保險業第一名。

特別的是，富邦金控獲機構投資者 (Institutional Investor) 頒發 2022 年度全亞洲區類別最佳管理團隊「最受尊榮企業」(Most Honored Company)、董事長蔡明興獲「最佳執行長」等六項大獎，為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者。

展望未來，富邦金控將持續以正向的永續行動力尋求共好，積極發揮企業當責，為下一個世代打造美好未來，成就永續可能。

