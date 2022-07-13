美股重點新聞摘要2022年07月13日

今日操盤前瞻

美國總統拜登訪問中東

EIA、IEA 能源報告

紐西蘭、加拿大央行公布利率決議

美國 6 月 CPI、核心 CPI

IMF 再砍今、明年美國經濟增長預測、上修失業率預估

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (12 日) 再度下修今明兩年的美國經濟增長預期，並上修到 2025 年的失業率預估值，警告通膨全面走高將為美國和全球經濟構成系統性風險。閱讀全文...

特斯拉證實解雇逾 200 人 Rivian 將公布精簡計畫

電動車大廠特斯拉證實，將永久關閉加州聖馬提歐 (San Mateo) 辦公室，將有 Autopilot 自動駕駛輔助系統的 229 名員工被解雇，而新創公司 Rivian 也已通知員工將縮減人力。閱讀全文...

美光日本廣島 DRAM 廠突發停電 損失仍在評估中

美國記憶體大廠美光 (Micron) 官網週二 (12 日) 公告，旗下位於日本廣島的 DRAM 製造廠受惡劣天氣影響，於 2022 年 7 月 8 日突發停電，目前仍在評估損失。閱讀全文...

收購案破局 推特正式對馬斯克提告

全球首富馬斯克突然宣布終止推特收購案後，推特週二 (12 日) 在德拉瓦州衡平法院對馬斯克提起訴訟，尋求法律途徑以維持交易進行。閱讀全文...

OPEC 月報：展望 2023 年石油市場吃緊狀況仍難以緩解

石油輸出國家組織（OPEC）公布的 7 月月報顯示，石油市場供應短缺情形並未得到緩解。雖然 OPEC 實現增產，但其總產量仍遠低於協議量。閱讀全文...