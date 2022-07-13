〈紐約匯市〉美元延續升勢 歐元兌美元自平價邊緣反彈

美元指數周二 (12 日) 小漲，延續升勢，歐元兌美元稍早幾乎跌至平價後，自 20 年低點反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.13%，報 108.17，盤中最高 108.56，最低 107.84。

對能源危機、供應鏈瓶頸和歐洲央行 (ECB) 升息等一系列因素的擔憂，導致經濟前景顯著惡化，德國周二公布 7 月 ZEW 經濟景氣指數跌破疫情期間水平，報 - 53.8。

道明證券 (TD Securities) 資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，歐元前景黯淡，兌美元匯率低於平價的可能性很大，甚至可能跌至 85 至 90 美分的水平。除了與聯準會升息步調的差異之外，他認為歐洲急速惡化的經常帳與其他總體經濟因素也對歐元形成壓力。

歐元兌美元周二一度觸及平價，隨後小幅彈升，截稿前微貶 0.03% 至 1.0035 美元。部分分析師將反彈歸因於選擇權交易活動和空頭回補等技術面因素，也有分析師認為，歐元反彈和 1 美元作為重要心理關卡有關。

瑞穗 (Mizuho) 外匯銷售主管 Neil Jones 便稱：「市場持續在放空歐元，並預期歐元將跌破平價，但最終沒有達成預期，導致這些投資人買回歐元。」

即將於周三公布的美國通膨數據，可望成為帶動歐元回落的催化劑。市場預期，美國 6 月 CPI 年增率估進一步擴大至 8.8%。

Monex Europe 外匯主管 Simon Harvey 認為，接下來可能需要等待美國的 CPI，或是歐洲能源市場狀況變得更加明朗。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 預期，Fed 將在這場對抗通膨的戰役中獲勝，但難以預測進展。

澳幣自兩年低點回升，兌美元匯率漲 0.34% 至 0.6752 美元。對中國新一輪防疫措施打擊全球經濟增長的擔憂近來使澳幣承壓。

美元對日元貶 0.44% 至 136.81 日元，日元昨日再觸 24 年新低。

截至台灣時間周三 (13 日) 約 6:00 價格：