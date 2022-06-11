美光下半年日本量產1β製程DRAM 台灣明年才量產

《日經亞洲評論》週五 (10 日) 報導，美國記憶體大廠美光 (Micron) 將在今年下半年於日本量產「1β」製程的次世代 DRAM，但未透露「1 γ」製程計畫。

美光執行副總裁兼事業長 Sumit Sadana 指出，美光正在與日本政府和商業夥伴協調，今年下半年在日本廣島新廠量產「1β」製程的次世代 DRAM。

美光 (MU-US) 研發部在美國，製造基地主要在台灣和日本廣島。目前美光正積極在日本擴建 DRAM 新廠，投資總額預估達 6,000 億至 8,000 億日圓 (約 1765 億台幣)，預期日本政府將提供資金援助，未來十年在全球投資 1,500 億美元 (約 4.4551 兆台幣)。

Sadana 提到，美光在日本生產先進 DRAM 有很多積極因素，好比成熟的半導體產業和廣島人才庫，美光有意持續在日本製造先進 DRAM。

1α 製程 DRAM 的記憶體容量較前一代 (1z 製程) 提高 40%，推出時震撼業界，未來記憶體創新奠定絕佳基礎，而 1β 是 1α 的改良版。

值得一提的是，美光位於台中的 A3 新廠週五首度開放媒體參觀，台灣美光新任董事長盧東暉表示，下半年會將 EUV 機台引入 A3 廠區，研發走廊，並在未來 2 至 3 年增聘 2000 名員工，加碼投資台灣。

盧東暉表示，他上任的優先目標之一是加快 1β 與 1 γ製程的投產、量產，目前 A3 廠區已量產 1α 製程 DRAM，1β 製程預計明年才會在台灣量產， 1 γ 則要等到 2024 年。

美光看好雲端需求及汽車晶片應用，記憶體晶片未來需求長期看多，旗下 DRAM 及 NAND 快閃記憶體後市前景極佳。