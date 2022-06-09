SK海力士宣布量產HBM3 DRAM 將向輝達供貨

南韓記憶體大廠 SK 海力士週四 (8 日) 表示，已開始量產全球性能最好的 HBM3 DRAM，並將向輝達 (NVDA-US) 供貨。

SK 海力士於去年 10 月成為第一家開發 HBM3 DRAM 業者。隨著人工智慧 (AI)、大數據等尖端技術持續推進，全球大型科技公司正積極尋求處理大量數據的方法。

SK 海力士的 HBM3 能提供最高達到 819GB/s 的記憶體頻寬來強化運算性能，相當於可以在一秒鐘內傳輸 163 部 5GB 的超高畫質電影。

據 SK 海力士稱，輝達 (NVDA-US) 最近完成對 HMB3 的性能評估，並將在世界上最強大的加速器 H100 中使用它，預計將於第三季度推出。SK 海力士也表示，將根據輝達的產品發布計劃增加 HMB3 的產量。

SK 海力士去年 DRAM 銷售額達 266 億美元，年增 39%，以應用來看，主要專注伺服器，營收比重達 40%，行動相關 DRAM 則約 35%，PC DRAM 約 15%、消費與繪圖 DRAM 各佔 5%。

財報顯示，SK 海力士 Q1 營收年增 43% 至 12.2 兆韓元，營業利益自去年同期的 1.3 兆韓元增至 2.86 兆韓元，是 2018 年以來同期最高，但因扣除 3,800 億韓元的一次性費用，遜於 Refinitiv 分析師預期的 3.1 兆韓元。