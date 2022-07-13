GAP執行長辭職 再次替分拆業務打開大門

日前美國服飾品牌商 GAP 執行長 Sonia Syngal 在銷售下滑與獲利下調的背景下突然離職，有華爾街分析師認為，這可能會讓陷入困境的 GAP 出售一個或多個品牌。

GAP(GPS-US) 在宣布撤換執行長的同時，也發布獲利預警，由於銷售持續下滑，預估本季經調整後營業利益率將降至零或陷入負值，銷售也將不如去年同期，早盤大跌近 8%，不過截至盤中股價跌幅收窄至 3.65%，每股暫報 8.45 美元。

瑞士信貸（Credit Suisse）分析師 Michael Binetti 表示，在 GAP 執行長辭職的消息傳出後，該公司宣布正在探索策略替代方案（可能包括分拆 Athleta）或大規模削減銷售與管理費用的可能性大幅上升。

GAP 旗下擁有老海軍（Old Navy）、香蕉共和國（Banana Republic）等品牌，在 2020 年時一度考慮分拆老海軍，不過由於分拆品牌成本增加與其中複雜程度作罷。

老海軍占 GAP 銷售額一半以上，然而由於時尚潮流錯估、供應鏈混亂再加上數十年的高通膨阻礙疫情後的銷售復甦。

華爾街幾位分析師表示，老海軍的問題可能會延續到明年，GAP 的獲利將受到影響，因為錯過主要款式的庫存，而貨架上仍堆滿大量過季商品、不受歡迎的款式和大尺碼服飾。

GAP 的利潤在過去兩季皆有所下降，該公司今年 5 月預估 2022 會計年度的毛利率將在 36.5% 至 37.5% 之間，低於 2021 會計年度水準。

富國銀行分析師 Ike Boruchow 認為，GAP 有機會在 2022 年的逆境中突圍，然而礙於老海軍的問題導致信譽進一步喪失。