庫存升高 DRAM Q3價格恐跌3-8%

據研調機構 TrendForce 研究，儘管有旺季效應 DDR5 滲透率提升支撐，第三季 DRAM 市場仍不敵俄烏戰事、高通膨導致消費性電子需求疲弱負面影響，整體 DRAM 庫存上升，估第三季 DRAM 價格將下跌 3-8%，且不排除部分產品如 PC、手機恐出現超過 8% 跌幅。

PC DRAM 方面，需求持續走弱，引發 PC OEMs 下修整年出貨目標，也造成 DRAM 庫存快速飆升，第三季 PC OEMs 仍著重調整與去化 DRAM 庫存，採購力道尚難回溫，預估 PC DRAM 價格將跌 3-8%。

Server DRAM 方面，現下客戶端的庫存 7、8 周略偏高，而伺服器領域目前又是原廠銷售的主要出海口，但客戶端位元需求量仍不足以完全消耗投片量增加與製程演進所帶來的位元產出，估 serve DRAM 將再下跌 0-5%。

Mobile DRAM 方面，由於終端消費市場銷售仍不如預期，迫使原廠逐季微幅調降 mobile DRAM 生產比重，並轉至 server DRAM，藉此穩定市場庫存及價格，但由於製程轉進挹注，位元供給量並未明顯下降，跌幅估較第二季擴大至 3-8%。

Consumer DRAM 方面，由於俄烏戰事、中國疫情封控以及高通膨等因素衝擊消費性電子買氣，其中屬 consumer DRAM 相關應用的筆電、電視出貨面臨下修，加上 DDR3 因價格屬相對高點，買方購買力道明顯收斂，預估 DDR3 與 DDR4 價格將季減 3-8%。

