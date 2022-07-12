三箭資本破產後 2位創始人目前下落不明

數據追蹤網站「AssetDash」週一 (11 日) 指出，三箭資本 (3AC) 創始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 已逃離新加坡，目前下落不明。

加密貨幣經紀商 Voyager Digital 宣布三箭資本拖欠超過 6.7 億美元的貸款後，三箭資本聲請破產清算，加密貨幣交易所 Blockchain.com 也蒙受 2.7 億美元的放貸損失。

英屬維爾京群島的一家法院已下令清算總部位於新加坡的三箭資本，位於英屬維爾京群島的 Teneo Restructuring 合夥人已開啟處理三箭破產事宜。

根據上週末提交的一份法律文件顯示，Teneo 清算顧問表示，他們沒有得到 Su Zhu 和 Kyle Davies 的任何有意義的合作，Zoom 會議通話時，兩人全程關閉鏡頭和語音、不發一語，皆由律師代表回應問題，並表現出不合作的態度。

三箭資本律師團隊聲稱，雖然債務人在新加坡開展了某些業務，但兩人下落不明，有傳聞他們已經離開新加坡。

Teneo 兩位高級董事 Russell Crumpler 和 Christopher Farmer 稱，他們無法和兩人取得聯繫，嘗試去新加坡總部尋人，卻只發現閉門深鎖，和一堆未打開的信件。

據傳 Su Zhu 可能正試圖出售他在新加坡價值 3500 萬美元的豪宅，兩人可能會試圖將公司剩餘的資金轉移到其他地方，債務人資產的很大一部分由現金和數位資產組成，例如加密貨幣和不可替代的代幣，這些資產很容易轉移

法院已安排在 7 月 12 日舉行緊急聽證會，以解決三箭資本的情況。