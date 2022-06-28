基金經理警告：熊市遠未結束 投資人別急著上車

皇家倫敦資產管理公司 (Royal London Asset Management) 多元資產部門主管 Trevor Greetham 表示，最近幾天股市的反彈只是一種緩解性反彈，投資者應避免過早進場。

全球股市上周奮力猛攻，特別是美股，道瓊指數上周五回彈 2.7%，標普 500 指數和那斯達克指數均漲逾 3%。歐洲也不示弱，歐洲 STOXX600 指數上周五升 2.6%，創 3 個多月來最大單日漲幅。

然而，Greetham 相信，下跌趨勢遠未結束。他表示，目前仍處於熊市，現在看到的僅是所謂的緩解性反彈，其中，大宗商品價格下跌可能緩解了對聯準會升息的預期。

今年以來，標普 500 指數仍下跌近 18%，而歐洲 STOXX600 指數下跌約 15%。

Greetham 建議投資者參考其他「央行引發的熊市」，以判斷熊市可能持續的時間，例如 2007-2009 年金融危機、網際網路泡沫破裂後的 21 世紀初、以及 1990 年代初。

Greetham 指出，通常美股熊市會持續兩三年，而本輪熊市已經持續了 6 個月，因此公司獲利狀況將是下一個值得關注的問題。

他表示，「各大央行確實需要壓低通膨，這意味著創造閒置產能，這可能是一個相當漫長的艱難時期。」

Greetham 認為，本次反彈可能會持續一段時間，但不要認為熊市已經結束。

Greetham 指出，由於聯準會的緊縮政策以及抑制長期通膨的承諾，美國的通膨將很快開始下降。不過，他重申，這意味著來到停滯性通膨，這對股市來說是個問題。