鎖定新十大建設商機+抗通膨 全台首檔數位基礎建設基金問世

永豐投信鎖定新十大建設商機，自今 (11) 日起開始募集全台首檔數位基礎建設基金，永豐 ESG 全球數位基礎建設基金設計多元投資幣別，包括：新台幣、美元、人民幣與南非幣級別，同時有月配息及累積型級別，有助投資人打造定期被動收入來源，力抗通膨。

1970 年代台灣十大建設造就了台灣經濟奇蹟，與長期擴張的成長榮景，永豐投信在這次推出數位基建新基金中，也將投資產業歸納出新十大建設，包括：數據中樞關鍵產業，如：5G 基地台、低軌衛星、資料中心、數位電塔等，數位轉型的核心產業，如：電子商務倉儲、智慧運輸、生命實驗室等，及未來能源的三大指標產業，智慧電網、再生能源與充電樁等。

根據市場研究機構 Markets and Markets 統計，相較傳統產業，數位基建產業未來 5 至 10 年年複合成長率高達雙位數，如 5G 基地台可達 37.1%、電商倉儲達 20.5%、智慧電網達 19.1%、再生能源達 10% 等，而傳統基建複合成長率則較低，如油氣管線為 6%、鐵路則僅 4.5% 等。

台灣主計處剛公佈，6 月份消費者物價指數成長率 (CPI) 達 3.59%，創下近 14 年新高，通膨壓力居高不下，投資也要找新出路！永豐 ESG 全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示，數位基礎建設中不少投資標的都俱備通膨轉嫁能力，例如：數位電塔、智慧公路等，這類產業在與客戶所簽訂的合約中，會有因應通膨調漲價格的條款、或每年定期調整價格機制，也因此在通膨壓力來襲時，具備轉嫁通膨的能力。

陳世杰進一步表示，數位基礎建設的投資概念，是投資在數位轉型、科技升級背後的基礎建設商機，投資標的涵括各類型數位基礎建設產業，新十大基建產業進入門檻高，具備剛性需求，長期營運穩健，基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下，更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性，適合納入資產配置核心部位。