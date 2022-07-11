上半年旗艦基金大賺32% 說明橋水達里歐為何被稱「熊市之王」

全球最大基金橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 用實績證明，為何有些人稱他是「熊市之王」。

這位 72 歲的紐約人於 1975 年創立了 Bridgewater Associates，最初為機構投資者提供投顧服務，為麥當勞、Nabisco 等企業提供經濟方面的建議。公司在 1980 年代後期轉向了資金管理，直至今日。

橋水基金目前管理著約 1500 億美元的資產，是世界上最大的避險基金。據知情人士透露，公司的旗艦基金 Pure Alpha II 在 2022 年上半年實現了 32% 的投資回報率。

考慮到當前熊市持續，多數基金陷於掙扎，這一成績更不容易。據 Hedge Fund Research 數據顯示，今年到目前為止，以股票為主的避險基金平均下跌了近 5%。

雖然達里歐不再擔任橋水執行長，但他仍是期同投資長和董事會主席，Nir Bar Dea 和 Mark Bertolini 目前擔任共同執行長。

那麼，達里歐和橋水是如何在 2022 年如此顯著地超越競爭對手的呢? 這一切都要歸因於已經廣為人知的東西：大空頭。

大舉做空歐洲

橋水基金今年上半年令人印象深刻的成績，很大程度上是由做空歐洲公司推動的，而且這一舉動非常公開透明。

今年 6 月，達里歐及其公司透露，他們已經加大了對歐洲股票的押注，押注金額達到了 105 億美元。該公司目前在 28 家歐洲公司持有空頭部位。

到目前為止，這項策略非常有利可圖。所有被做空的公司都是 Euro Stoxx 50 指數的成員，指數今年迄今已下跌約 21%

舉例來說，今年迄今為止，阿迪達斯、巴斯夫的股價下跌了約 38%，SAP SE 下跌了 35%，這都是橋水重點做空股票。

達里歐開始做空歐洲股票是因為有報導稱，由於通貨膨脹加劇，歐元區經濟增長放緩。除此之外，隨著烏克蘭戰爭的持續，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴導致了歐洲大陸的能源危機。德國政府警告，如果俄羅斯完全切斷天然氣供應，德國的天然氣供應可能需要實行定量配給。

達里歐正是利用了歐洲市場的動盪，在幾個月內就實現了可觀的利潤，但實際上分析師們對此並不感到震驚。

倫敦基金諮詢公司 Sussex Partners 的聯合創始人 Patrick Ghali 本週對 MarketWatch 表示，鑑於基本面惡化和 (歐洲) 高通脹，這可能是調整的開始，而不是結束，他對此並不感到意外。

長期表現尚稱穩健

然而，即使在今年上半年表現強勁之前，達里奧的 Pure Alpha II 基金也是華爾街表現最好的避險基金之一。

其表現並非沒有波折，僅在 2020 年一年，Pure Alpha II 基金就下跌了 12.6%，去年，公司的回報率僅為 8%，而同期標普 500 指數上漲了近 27%。

但其靈活的空頭策略，還是在今年幫助他們彌補了一些重大損失。