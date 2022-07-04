永豐投信推第三檔ESG產品 全台首檔數位基建基金迎戰通膨

自 2020 年起，永豐投信每年推出一檔 ESG 產品，今 (4) 日舉辦記者會宣布，今 (2022) 年 7 月 11 日起第三檔 ESG 產品將開始募集，為全台首檔數位基礎建設基金，聚焦數位基建三大主軸、新十大建設，有助迎戰升息通膨。

2000 年以來每逢升息期間，都會出現防禦特性高的產品如基礎建設基金等，今年投資市場再度進入升息循環，台灣投信業再度掀起基礎建設主題產品的發行風潮，投信業者搶基建商機，觀察上半年申請募集及發行的新基金，已有 6 檔基金名稱包含「基礎建設」關鍵字，差別何在是投資人關注重點，永豐投信表示，將發行的新基金是唯一瞄準全球數位轉型、科技升級趨勢，為全台首檔聚焦在「數位基礎建設」產業的基金。

永豐投信總經理濮樂偉說明，永豐 ESG 全球位基礎建設基金是永豐投信第 3 檔獲金管會審核通過的 ESG 概念基金，永豐投信依循母公司永豐金控永續金融藍圖，已連續三年，每年推一檔 ESG 產品，未來也將針對低碳轉型、不同的 ESG 面向、產業別或資產領域等，規劃永續金融新商品。

濮樂偉表示，因應今年高通膨、長升息循環、高波動環境，多數投資人偏好穩定度高、有息收護體的產品，這次推出台灣首檔數位基礎建設基金，在市場大波動期間，基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下，更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性等，適合作為資產配置核心部位。

布局數位轉型、科技升級根基與商機

永豐 ESG 全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰表示，全球數位基建的需求與投資商機正席捲而來，中國、美國、歐盟等紛紛推出大型基建計畫，並且鎖定數位轉型為重點，例如，近來民眾最有切身之痛的新聞是台電調漲電費，而在新十建設的投資產業標的中，目前規劃基金佔比最高的智慧電網。 Smart Energy 資料中心統計，2024 年美國智能電網總投資金額達 138 億美元，十年增加百億美元規模。

新創產業或新科技運用，一旦跨越佔有率 16% 鴻溝，就進入商機爆發階段，陳世杰強調，過去的網路與智慧型手機都有這樣的演變過程，數位經濟也在近兩年受到新冠疫情帶來的生活改變，跨越 16% 的鴻溝，數位基建商機欲小不易，未來成長空間可期。

根據 Bloomberg 資料統計，數位基礎建設的指數表現更加亮眼，從 2014 年的統計至今，數位基礎建設累積報酬率達 99%，遠勝傳統基礎建設的 43%，及 MSCI 世界指數的 40%，近期在全球金融市場大幅度波動修正中，跌幅亦相對輕微。

陳世杰指出，永豐 ESG 全球數位基礎建設基金投資聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸，涵蓋產業如：5G 基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔，電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室，智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設。

永豐 ESG 全球數位基礎建設基金投資標的納入，跨越時代的新十大建設產業，具備高門檻、低波動、耐通膨、營運穩、迎收益等五大優勢。基金提供有月配息機制，更適合投資人打造被動收入，追求資本利得與定期配息，永豐投信建議，搭配定期定額投資作為長期核心資產配置。