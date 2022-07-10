5檔生技醫療基金強強滾 可望超越科技股抗通膨

擺脫 6 月陰霾，7 月以來美股卻連續多日強彈，代表生技類股的美國那斯達克生技指數 (簡稱 NBI) 強漲 7.18%，力道不僅超越美國標普醫療保健指數的 1.75%，更帶動 5 檔生技醫療基金績效暢旺，投信法人表示，下半年新藥題材多、臨床數據多、併購機會多等「三多」題材加持，預估生技醫療股下半年有望超越科技股，成為抗通膨及高防禦性的強勢基金。

上半年 NBI 指數隨美股回落表現較弱勢，近 1 個月卻受惠資金青睞，加上產業新藥題材、及併題利多發酵，指數上漲逾 9%，帶動投信發行生技醫療基金績效突飛猛進，以 1 個月期間來看，表現最好的是新光全球生技醫療基金，近 1 個月績效漲幅達 5.3%，其他同業生技基金，包括安聯、群益、富蘭克林華美及 PGIM 保德信等 4 家投信，旗下生技基金同期間亦有 4% 以上報酬。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，7 月初的美股回檔，給予生技醫療類股相對便宜的買點，加上 6 月美國臨床腫瘤醫學會 (ASCO) 帶動的新藥數據和併購題材，讓 2022 年以來跌深的生物科技 (中小型新藥股) 類股有強勁的反彈趨勢，考量合併熱度、市場持續關注中小型新藥股臨床數據和藥證審查進度，下半年生醫族群表現可望續強，建議投資人可挑選主動選股的生醫基金分批佈局。

展望第三季生醫後市，游信凱分析，美股上半年因戰爭及升息利空罩頂，後市具不確定性，但下半年醫療照顧產業需求持續成長，新藥上市、臨床數據及產業併購題材持續拉抬下，第三季看好中小型新藥股、大型藥企股均有表現機會。

另外游信凱強調，第三季優先觀察醫療保險類股能否止跌，以及醫材股第二季受到供應鏈緊縮與手術基期較高的影響，原先股價表現較為弱勢，由於現階段醫療保險股、醫材股兩大族群股價，均已反映利空，第三季有機會考慮伺機加碼，建議投資人透過定期定額，或分批佈局方式，投資主動型生醫基金，較有利掌握下半年利基個股超額報酬機會。

