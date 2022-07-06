定期定額前五大投信掌6成市占率 熱門基金橫跨三大領域

攤平成本及分散風險的特性，使定期定額成為震盪盤勢的最佳投資利器。據投信投顧公會統計，全體投信基金 5 月定期定額扣款金額總計 48.86 億元，仍有存量的 33 家投信公司中，規模前 5 大公司就拿下近 6 成市占率。而投資人最愛的定期定額基金主要瞄準在台股、大中華及全球股票型三大領域。

定期定額前五大投信分別為：統一投信、復華投信、國泰投信、元大投信、安聯投信，其中，規模居冠的統一投信，市占率更是超過 15%，同時統一投信更是長期穩居「定期定額三冠王」，自從 2020 年 4 月以來，已經蟬聯扣款人數、金額及筆數冠軍寶座超過 2 年。

統一投信在三大主要市場的深厚基礎，獲得不同類型投資人的廣泛肯定，是成為定期定額之王的關鍵要素。攤開統一投信前 5 大熱門定期定額名單，會發現統一黑馬、統一強漢及統一全球新科技基金，分別對應了台股、大中華及全球股票型。

其中，統一黑馬基金 5 月定期定額扣款金額高達 1.05 億，是少數躋身億元俱樂部的基金。統一強漢及統一全球新科技基金分別以 0.9 及 0.66 億元，位居大中華及全球股票型扣款金額第一。而台股長青基金統一大滿貫基金，及熱門台股科技基金統一奔騰基金，5 月扣款金額也分別達到 0.98 及 0.79 億元。

統一投信表示，「股市上漲時的財富，取決於下跌時累積的單位數。」股市多空循環是常態，修正階段反而是定期定額最好的時機。透過持續定期定額投入，同樣扣款金額可以買到更多單位數，還能攤平投資成本，等到股市反轉向上，即便是從最高點才進場的投資人，也能比大盤更早脫離負報酬。

若行有餘力搭配「加碼扣」策略，在股市跌幅度超過 10% 級距時加倍買進，大舉累積單位數，更能大幅提高股市反彈後的長線報酬。此外，為了替投資人減少手續費成本負擔，統一投信即日起也推出旗下全系列基金定期定額 / 日日扣，終身零手續費優惠，活動到 2022/9/30 止。