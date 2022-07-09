中國6月CPI年增率升至近兩年新高 但PPI持續降溫

中國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率升至 2.5%，創 2020 年 7 月以來新高，但工廠端通膨隨著大宗商品跌價而持續降溫，6 月生產者物價指數 (PPI) 年增率降到 6.1%，觸及 15 個月低點。

中國國家統計局公布，6 月 CPI 年比上漲 2.5%，比上月擴大 0.4 個百分點，反映去年基期較低，市場原本預估會年增 2.4%。6 月 CPI 月比持平，未如 5 月般下滑。

其中，食品價格的年漲幅擴大到 2.9%，使 CPI 增約 0.51 個百分點，不過豬肉大漲情況和緩，繼 5 月大減 21.1% 之後，6 月再降 6%，月比仍漲 2.9%。

非食品價格的年漲幅擴大至 2.5%，使 6 月 CPI 增加約 2.01 個百分點，汽、柴油和飛機票價格的漲幅約介在 28% 至 36%。

工廠端通膨方面，6 月 PPI 年增 6.1%，增幅比上月縮小 0.3 個百分點，主因是去年基期較高，但此數據仍高於市場預估的 6%。

中國經濟正在走出防疫封控帶來的低潮，並逐漸展現一些復甦跡象，但前方挑戰仍不少，包括消費者支出疲軟、另一波感染潮可能出現等。上海等大城市雖然在 6 月解封，但最近又有確診案例。

彭博經濟學家 Eric Zhu 表示，中國 6 月的通膨數據顯示需求疲軟，不計糧食和能源的核心物價幾乎文風不動。

對中國人民銀行 (央行) 來說，通膨危機比西方國家輕微很多，防疫封控持續抑制服務方面的支出。

市場目前對中國 CPI 的共識是全年上漲 2.2%，遠低於政府目標 3%，儘管有一些經濟學家預估會在下半年某個時候飆破該門檻。