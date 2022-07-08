晶圓廠擴產 訂單湧向中國半導體設備製造商

近來中國半導體設備製造商捷報頻傳，業界人士表示，受益於下游晶圓廠擴產等因素，設備已成為半導體產業中業績確定性最強的領域，對中國半導體設備公司而言，未來三至五年是關鍵發展期。

中國證券報報導，一位指標性券商電子產業分析師說：「目前半導體設備市場處於一個非常景氣的狀態中，主要是晶圓廠擴產對設備採購拉動明顯，在供應鏈重構的背景下，晶圓廠擴產是趨勢。」

上述分析師表示，近年中國晶圓產能處於爬升通道，預計明年會有更多產能。未來三年，本土晶圓廠資本支出有望每年激增 20% 左右，帶動設備需求升溫。

近日晶圓代工大廠華虹半導體 (01347-HK) 就發布公告，表示擬聯合相關方將子公司華虹無錫的註冊資本增至 25.37 億美元，原本為 18 億美元，以確保擁有足夠營運資金，擴大晶圓產能。

中芯國際 (688981-CN) 今年的資本支出約 50 億美元，主要用於三座新廠興建。華潤微 (688396-CN) 也表示，會進一步提升無錫和重慶的 8 吋產線，且已規劃資本支出。

上海一位半導體設備公司主管坦言：「要買設備的晶圓廠很多，但設備公司就這幾家，公司產能極度緊張。半導體設備交貨期無法滿足晶圓廠的擴產要求，這是產業面臨的現狀。國產設備的交貨期會快一點，但也受到產能和供應鏈的影響。」

半導體設備產業資深人士李明（化名）也曾表示，「海外零部件廠商供應延遲，既有疫情因素，也有晶片短缺帶來的連鎖反應。開關、控制器等零部件也需要晶片，晶片短缺會影響到零部件的交付。同時，部分零部件廠商不急於擴大產能，因為擔心未來產能過剩。即使擴產，也需要一定時間，同時會面臨人工短缺等問題。」

近來中國半導體設備製造商捷報頻傳，至純科技 (603690-CN) 周三（6 日）說，上半年新增訂單總金額為人民幣 23.62 億元，較去年同期躍增 37.33%，其中半導體製程設備新訂單金額為 8.06 億元。

中微公司 (688012-CN) 周二表示，上半年新增訂單金額為人民幣 30.6 億元，較一年前暴增 62%。中微是中國刻蝕機、MOCVD 設備製造商。近日華海清科 (688120-CN) 也說，今年很多客戶建新產線，訂單情況比較樂觀。