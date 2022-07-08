中國考慮提前放行明年專項債 規模2,200億美元

知情人士透露，中國政府考慮提前允許地方政府發行人民幣 1.5 兆元（2,200 億美元）專項債，開創地方政府跨年度發行地方債先例，以加快基建投資腳步，提振經濟成長。

不願具名的消息人士表示，中國財政部計劃下半年開始讓地方政府發行明年部分專項債額度，力求早實施早受益，實現財政政策跨周期調節作用。此跨年度發行計畫仍需國務院審議與全國人大常委會批准。

此前中國政府多次在全國「兩會」召開前就提前下達部分專項債額度，但發行均不早於當年 1 月 1 日。地方政府會將這些專項債投入基建計畫。

知情人士說，國家發改委要求地方政府近期上報明年基建計畫情況，並計劃將確定開工工程儘量移至今年。消息人士表示，地方政府會在年底前上報隔年基建計畫，但通常會在每年第 4 季度上報。

經濟學家表示，鑒於地方政府面臨財政壓力，這項債券提案並非完全出乎意料。 地方政府的財政收入銳減，原因包括房市低迷、企業稅額減免、篩檢與封控支出增加。

法國興業銀行亞太區研究部門主管兼首席經濟學家 Wei Yao 說：「顯然地方政府需要更多錢，但中央政府仍不願意擴大自己的資產負債表，而是讓地方政府借更多錢」。她說，這意味「明年會出現財政懸崖」。

與此同時，中國官媒央視報導，國務院總理李克強周四（7 日）在福建召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會，表示目前經濟復甦基礎仍不穩固，敦促東南沿海五省市加強助企紓困政策配套措施，挖掘潛力，實施更多支持政策。

李克強並說，東南沿海五省市吸納全國 70% 跨省農民工就業，打工是農民收入主要來源，各地政府要努力穩住本地與外來務工人員就業。