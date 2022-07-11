還沒定案 拜登：仍在討論中國貨進口關稅

在美國商務部長雷蒙多表示「很快」就會決定是否削減中國商品關稅後，總統拜登說，仍在討論中國貨進口關稅的問題。目前美國官員在調降關稅的範圍、影響等層面意見喬不攏。

拜登周日（10 日）被問及是否已做出決策時，他說：「不，我們正就此進行進一步討論。」

一段時間以來，拜登政府一直在考慮削減川普時期對中國消費品課徵的一些關稅，不過，政府官員意見分歧。 中國國務院副總理劉鶴上周也與美國財長葉倫舉行視訊通話，中方關切美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中企等問題。

雷蒙多在周日稍早說：「我們正在向他說明情況，預料他很快就會拍板定案。」

工會和美國貿易代表戴琪等部分高階官員支持保留關稅，認為此舉可讓美國在與中國的談判中取得籌碼，但葉倫等官員主張降低對中國商品的關稅，以壓制通膨。

雷蒙多說：「我們應該清楚取消關稅會怎樣，不取消會怎樣，對吧？比如，取消關稅不會大幅降低通膨」，但此舉可能壓低一些民生用品的價格。

美國國務卿布林肯周日則表示，拜登與中國國家主席可能會在數周內通話。布林肯周六與中國外長王毅會商逾五個小時，為拜習通話鋪路。

券商中國報導，專家認為，中方在通稿中把布林肯與王毅會晤描述為「實質性」和「建設性」，「實質性」說明雙方談得很務實，涉及雙邊關係具體問題，「建設性」則說明雙方取得一些共識，解決一些具體問題。

不過，當布林肯被問及拜登與習近平是否會在 11 月 20 國集團（G20）峰會期間面對面會談，他說，他無法斷言屆時會會發生何事。