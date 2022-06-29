上海迪士尼、北京環球強勢回歸 帶旺中國暑假旅遊市場

上海迪士尼樂園定周四（30 日）恢復營運，自此中國兩大高人氣度假區「上海迪士尼」和「北京環球影城」都在暑假前正式回歸，業界人士認為，兩大主題樂園重啟，將帶動暑假旅遊市場強勁反彈。

數據顯示，上海迪士尼恢復營運的消息發布後，各線上旅遊平台的迪士尼搜索量激增，有旅行平台數據顯示，周二下午迪士尼相關即時訪問量暴增 655%，搜索量衝上全中國主題樂園第一。

上海迪士尼重新開放，也帶動上海其他景點熱度。去哪兒的數據顯示，周二上海景點門票搜索量較周一大增逾一倍，上海所有景區出票量成長 80%。

目前上海搜索熱度最高的前五大景點分別為：上海迪士尼、上海海昌海洋公園、上海野生動物園、上海歡樂谷、上海動物園。

全國暑期旅遊市場正迎來一個向上的轉折點。去哪兒平台的數據顯示，近一周，全國飯店預訂量已超過 2019 年同期，其中長沙預訂量較 2019 年同期激增 58%，海口成長 29%，佛山攀升 20%。

去哪兒行銷長黃小杰說：「主題樂園一直是暑期最受歡迎的景點類型，繼長隆、海昌、融創、環球後，上海迪士尼是國內最後一個復工的主題樂園。這些強勢品牌完成重新集結後，不僅消費者的快樂更多了，預計也將進一步帶火全國主題樂園遊。」