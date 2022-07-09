9娃之父 馬斯克計劃大幅提升自家企業兒童保育福利

億萬富翁企業家、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周五 (8 日) 表示，他計劃「大量」提升旗下企業的兒童保育福利，包括特斯拉，下個月將會公布細節。

此前一日，馬斯克曾在推特上發文表示，他將盡力協助處理「人口不足危機」。本月初外媒甫報導，馬斯克與旗下人工智慧初創公司 Neuralink 的高層 Shivon Zilis 於去年 11 月生下一對雙胞胎。

馬斯克寫道：「如果可以的話，孩子值得一切。我計劃大幅增加我公司內的兒童保育福利。」

《富比士》評為全球首富的馬斯克目前是 9 個孩子的父親，淨資產估計為 2371 億美元，他表示將擔任主席的基金會計劃直接向家庭捐款，但未提供更多細節。

除了特斯拉和 Neuralink 公司，馬斯克也是私人火箭公司 SpaceX 的創辦人兼執行長，以及隧道挖掘公司無聊公司 (The Boring Company) 的創辦人。

根據其影響報告，特斯拉的員工福利包括 16 周帶薪家庭假，但相比 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌員工擁有長達 24 周的帶薪育兒假，其工作福利向來被視為全球開拓者。

然而，根據影響報告，特斯拉女性高管人數低於其他美國科技公司和美國汽車製造商。

根據特斯拉 2020 年多元化報告，特斯拉美國公司女性高階主管占比 17%，但根據調研機構 Equileap 2020 年發布的報告，S&P 500 內其他企業的女性高管占比約 22%。