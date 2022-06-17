美通膨預期將持續升溫 交易員估CPI將連4月上升至約為 9%

美聯準會 (Fed) 在週三 (16 日) 宣布實行 28 年來最大一次升息，期望藉此能壓制通膨，不過，定價交易員預估，美國高通膨情況恐怕將會持續，消費者物價指數 (CPI) 可能從 6 月開始可能連續 4 個月上升至 9%，將創下 1981 年有統計數據以來最長。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) ，將基準利率調升 3 碼 (75 個基點)，至 1.5%~1.75% 區間，升息幅度是 1994 年來以來最大，期望通膨得到抑制。

不過，定價交易員預估，6 月和 7 月的 CPI 年增率將分別為達到 8.97% 和 8.95%，高於 5 月的 8.6%，隨後在 8 月份達到 9.15%，9 月份則預估為 9.08%，然後才會逐步回落，在明年 5 月份降至 4.7%。

在紐約對沖基金 WinShore Capital Partners 從事抗通膨債券 (TIPS) 交易 20 年之久的資深業界人士 Gang Hu 表示，通膨不僅沒有下降，而且可能正在加速。

Hu 指出，推動通膨預期上升的主要原因是俄烏戰爭，推高了食品和能源成本。但是，即使是扣除食品和能源在內的核心通膨率，未來 3 個月的月增率可能都將達到 0.5% 或 0.6%，與 4 月和 5 月的數據一致。

Hu 表示，由於美聯準會 (Fed) 的行動通常是在 6 到 12 個月後才會對市場有所影響，因此無論 Fed 做了什麼，都不會在未來的 2 到 3 個月內使市場看法出現大規模的改變。